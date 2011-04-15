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10/08/2017
12:20

ЦБ РФ ввел временную администрацию в крымском Генбанке

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО "Генбанк" (Симферополь), учитывая, что банк является значимым для Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Для поддержки деятельности Генбанка и повышения его финансовой в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк, который входит в группу АО "АБ "Росиия".

Для обеспечения непрерывности деятельности банка в Генбанк назначена временная администрация. Банк продолжит работу в обычном режиме.

"Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечня оказываемых банковских услуг", - подчеркивает ЦБ.

Генбанк создан 13 сентября 1993 года. Инфраструктура банка включает более 100 подразделений, представленных практически во всех населенных пунктах полуострова.


"AK&M" от 10.08.2017
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