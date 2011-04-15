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10/08/2017
13:31

Evraz выплатит промежуточные дивиденды на $429.6 млн

Совет директоров Evraz, приняв во внимание устойчивое финансовое положение и хорошие перспективы компании, вынес решение о выплате промежуточных дивидендов на $429.6 млн ($0.3 на акцию). Об этом говорится в сообщении Evraz.

Дата закрытия реестра - 18 августа. Последний раз Evraz выплачивал спецдивиденды по итогам второго полугодия 2013 года в размере $90.4 млн за счет продажи завода в Чехии.

Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии и Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы на Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.


"AK&M" от 10.08.2017
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