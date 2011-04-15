Aristocrat Leisure покупает разработчика игр Plarium за $500 млн

Австралийский производитель игровых автоматов и разработчик онлайн-игр Aristocrat Leisure Limited покупает 100% активов компании Plarium, которая разрабатывает игры для социальных сетей и мобильных устройств. Об этом говорится в сообщении Aristocrat Leisure.



Сумма сделки составляет $500 млн. Она будет закрыта в декабре 2017 года. Помимо этого акционеры Plarium получат дополнительные выплаты в 2017-2018 годах, которые рассчитают в зависимости от показателя EBITDA.



Головной офис Plarium находится в городе Герцлия, Израиль. Также у разработчика есть студии и офисы в России, Украине, США и Великобритании. Самая популярная игра Plarium - мобильная стратегия "Викинги: Война кланов".





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