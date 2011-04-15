Ингосстрах застраховал ответственность компании "ЭйчТиЭнЭс Рус"

Ингосстрах заключил договор страхования гражданской ответственности экспедитора ООО "ЭйчТиЭнЭс Рус". Период страхования – 1 год, говорится в сообщении Ингосстраха.



Договором покрываются риски утраты (недостачи), гибели или повреждения груза во время его экспедирования, а также расходы по спасению груза и уменьшению ущерба. "ЭйчТиЭнЭс Рус" и Ингосстрах успешно сотрудничают в течение четырех лет.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 10.08.2017