Кабмин внес в Госдуму законопроекты о налоговом режиме в Калининградской области

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов, направленных на формирование благоприятного налогового режима для развития Калининградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития Калининградской области" предусматривает продление срока функционирования ОЭЗ в Калининградской области до 31 декабря 2095 года. В состав ОЭЗ в Калининградской области предлагается включить территории и акватории морских портов, расположенных на территории Калининградской области.



Предлагается продлить до 1 января 2031 года срок государственной поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов ОЭЗ в Калининградской области с целью создания и содержания рабочих мест, импортозамещения и локализации сборочного производства, а также на улучшение экономических и социальных условий проживания в регионе. Такая норма действует с 1 апреля 2016 года.



Законопроект устанавливает упрощённый въезд на территорию Калининградской области и выезд с её территории, особенности пребывания в регионе иностранных граждан и (или) лиц без гражданства.



Предусматривается также отмена утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с года выпуска которых прошло менее трёх лет и которые помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории Особой экономической зоны в Калининградской области, за исключением транспортных средств международной перевозки. Виды и категории таких транспортных средств определяются Правительством России.



Срок прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов, находящихся на территории Калининградской области, предлагается сократить с 60 дней до 45 календарных дней, а государственной экологической экспертизы проектной документации объектов - с трёх месяцев до 45 дней.



Определяются особенности заключения договоров между хозяйствующими субъектами, занимающимися торговой деятельностью, зарегистрированными на территории Калининградской области, и хозяйствующими субъектами, поставляющими продовольственные товары для торговой деятельности.



Устанавливается минимальный размер инвестиций в форме капитальных вложений для резидентов ОЭЗ в Калининградской области при реализации инвестиционных проектов в области здравоохранения (не менее 10 млн руб.), в области разработки компьютерного программного обеспечения, оказания консультационных услуг и других сопутствующих услуг в этой сфере, в области информационных технологий, а также в области научных исследований и разработок (не менее 1 млн руб.).



Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития Калининградской области"" предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми для резидентов ОЭЗ в Калининградской области устанавливается пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций.



Для организаций, получивших статус резидентов ОЭЗ, налоговая ставка по налогу на прибыль организаций будет устанавливаться в размере 0% и применяться в течение шести налоговых периодов (начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учёта была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой в рамках реализации инвестиционного проекта в соответствии с Федеральным законом "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"). В течение следующих шести налоговых периодов ставка налога на прибыль организаций будет устанавливаться в размере 10%.



Кроме того, предусматриваются пониженные тарифы страховых взносов для организаций, получивших статус резидента ОЭЗ в Калининградской области, при условии создания ими новых рабочих мест. Общий тариф страховых взносов составит 7.6%, в том числе 6% в Пенсионный фонд, 1,5% в Фонд социального страхования и 0.1% в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.



Пониженные тарифы применяются плательщиками, включёнными в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно.



Пониженные тарифы будут применяться в течение 7 лет, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором плательщик был включён в реестр.



Предельный срок применения пониженных тарифов - 31 декабря 2025 года.



"AK&M" от 10.08.2017