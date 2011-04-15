Бинбанк и ЮниКредит Банк объединили сети банкоматов на прием карт "Мир"

Клиенты Бинбанка и ЮниКредит Банка могут снимать наличные по картам "Мир" в объединенной сети банкоматов без взимания дополнительной комиссии. Об этом говорится в сообщении Бинбанка.



При этом дополнительных ограничений по сумме снятия в банкоматах Бинбанка нет, в устройствах ЮниКредит Банка предусмотрено ограничение на единовременное снятие в размере 150 тыс. руб.



Держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня порядка 15.5 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров), из них 5.8 тыс. устройств на данный момент принимают карты "Мир".



ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.



АО "ЮниКредит Банк" (бывший Международный Московский Банк, ИНН 7710030411) образовано в 1989 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ, специализируется на обслуживании корпоративных и частных клиентов, корпоративном финансировании и казначейских операциях. 100% голосующих акций принадлежит Bank Austria Creditanstalt (Вена, Австрия), входящему в состав итальянской группы UniCredit.





"AK&M" от 10.08.2017