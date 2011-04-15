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10/08/2017
15:31

Бинбанк и ЮниКредит Банк объединили сети банкоматов на прием карт "Мир"

Клиенты Бинбанка и ЮниКредит Банка могут снимать наличные по картам "Мир" в объединенной сети банкоматов без взимания дополнительной комиссии. Об этом говорится в сообщении Бинбанка.

При этом дополнительных ограничений по сумме снятия в банкоматах Бинбанка нет, в устройствах ЮниКредит Банка предусмотрено ограничение на единовременное снятие в размере 150 тыс. руб.

Держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня порядка 15.5 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров), из них 5.8 тыс. устройств на данный момент принимают карты "Мир".

ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.

АО "ЮниКредит Банк" (бывший Международный Московский Банк, ИНН 7710030411) образовано в 1989 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ, специализируется на обслуживании корпоративных и частных клиентов, корпоративном финансировании и казначейских операциях. 100% голосующих акций принадлежит Bank Austria Creditanstalt (Вена, Австрия), входящему в состав итальянской группы UniCredit.


"AK&M" от 10.08.2017
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