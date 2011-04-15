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10/08/2017
15:54

ФАС проверит наличие ценового сговора авиакомпаний

ФАС проверит наличие ценового сговора авиакомпаний. Запросы уже направлены в ПАО "Аэрофлот", ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) и АО "Авиакомпания "Якутия". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Поводом для проведения подобной проверки стали многочисленные сообщения в средствах массовой информации, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях этих авиакомпаний.

Так, в июле текущего года авиакомпании "Аэрофлот", "S7", "Якутия" существенно увеличили стоимость пассажирских перевозок по маршруту Якутск-Москва-Якутск.

При сопоставлении цен на перевозки по различным маршрутам, стоимость на билеты из Хабаровска и Владивостока в Москву значительно ниже аналогичных из Якутска в Москву.

Обращения в ФАС с просьбой о проверке таких действий авиакомпаний поступали от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) и граждан.

В настоящее время Якутское УФАС проводит проверку по результатам предоставленного ответа авиакомпанией "Якутия". В управлении также ожидают информацию от Аэрофлота и авиакомпании "Сибирь".


"AK&M" от 10.08.2017
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