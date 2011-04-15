ФАС проверит наличие ценового сговора авиакомпаний. Запросы уже направлены в ПАО "Аэрофлот", ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) и АО "Авиакомпания "Якутия". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Поводом для проведения подобной проверки стали многочисленные сообщения в средствах массовой информации, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях этих авиакомпаний.



Так, в июле текущего года авиакомпании "Аэрофлот", "S7", "Якутия" существенно увеличили стоимость пассажирских перевозок по маршруту Якутск-Москва-Якутск.



При сопоставлении цен на перевозки по различным маршрутам, стоимость на билеты из Хабаровска и Владивостока в Москву значительно ниже аналогичных из Якутска в Москву.



Обращения в ФАС с просьбой о проверке таких действий авиакомпаний поступали от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) и граждан.



В настоящее время Якутское УФАС проводит проверку по результатам предоставленного ответа авиакомпанией "Якутия". В управлении также ожидают информацию от Аэрофлота и авиакомпании "Сибирь".





"AK&M" от 10.08.2017