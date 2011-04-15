Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/08/2017
16:57

Московская биржа может выплатить дивиденды за первое полугодие на 5.67 млрд руб.

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за первое полугодие 2017 года в размере 2.49 руб. на одну акцию. На выплату дивидендов рекомендуется направить 5.67 млрд руб., что составляет 55% чистой прибыли группы "Московская биржа" по МСФО за первое полугодие 2017 года. Об этом говорится в сообщении биржи.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 сентября 2017 года.

Внеочередное общее собрание акционеров, которое рассмотрит вопросы выплаты дивидендов, пройдет 14 сентября 2017 года в форме заочного голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - 21 августа 2017 года.

"Мы впервые планируем выплатить промежуточные дивиденды и в определении их размера ориентируемся на параметры дивидендной политики компании. При этом наш подход к определению дивидендов за полный год остается неизменным: мы стремимся максимизировать доходность наших акционеров и поддерживать привлекательность акций компании", прокомментировал председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

Дивидендная политика Московской биржи предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 55% от размера чистой прибыли за год. За весь 2016 год Московская биржа направила на выплату дивидендов 69.3% чистой прибыли, за 2015 год - 58.2%.

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Банк "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995).


"AK&M" от 10.08.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100