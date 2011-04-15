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10/08/2017
18:24

Ряд европейских банков могут присоединиться к финансированию "Ямал СПГ"

Несколько европейских банков могут присоединиться к финансированию проекта "Ямал СПГ" в ближайшие 1–2 месяца. Об этом заявил предправления НОВАТЭКа (основного акционера проекта "Ямал СПГ") Леонид Михельсон в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте Правительства РФ.

"Мы подписали лимит финансирования с банками в объёме $19 млрд (эквивалента), и полностью этот лимит закрыт. Но мы просим уже некоторые финансовые институты уменьшить лимит, потому что есть другие желающие войти в пул финансирования, которые в ближайшие месяц-два тоже присоединятся. Ряд европейских банков, стран, которые тоже являются участниками этого проекта, присоединятся к финансированию", - рассказал Л.Михельсон.

ОАО "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16.5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбеийского месторождения. Начало производства СПГ запланировано на 2017 год. Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50.1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шёлкового Пути (9.9%).



"AK&M" от 10.08.2017
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