Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 августа 2017 года





СЛИЯНИЯМ ОКАЗАЛИ БЫЧЬЮ УСЛУГУ

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СДЕЛКИ ПОДНЯЛИ РОССИЙСКИЙ РЫНОК M&A



Темпы роста рынка слияний и поглощений (M&A) в первом полугодии 2017 года значительно опережали предыдущие периоды, и этот рост обеспечили прежде всего крупные трансграничные сделки. Причем по объемам и количеству трансакций в лидеры впервые вышел сектор сферы услуг. Эксперты отмечают, что эта сфера будет оставаться горячей отраслью в ближайшие несколько лет, однако трансграничные сделки могут позволить себе лишь крупнейшие игроки.





ДРУГ ОБЛОЖИТ ДРУГА

В МВФ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ НАЛОГАМИ С P2P-ПЛАТФОРМ



Развитие цифровой межпользовательской (P2P, peer-to-peer) экономики - менее зарегулированной и обложенной налогами, чем традиционный бизнес,- часто вызывает опасения у регуляторов. Низкие ставки налога для частных лиц, участвующих в P2P-трансакциях, и недостаточное декларирование могут грозить сужением налоговой базы по мере вытеснения старых компаний новыми. В то же время сами технологии P2P-платформ могут упростить администрирование и снабдить регуляторов прежде недоступной информацией, говорится в рабочем докладе МВФ.





МАКСИМ БЛАЖКО ВЫХОДИТ ИЗ СЕРЕБРЯНОГО БОРА

В ОТНОШЕНИИ ЕГО КОМПАНИИ ВВЕДЕНО НАБЛЮДЕНИЕ



Банк "Российский капитал", как залогодержатель недвижимости основателя девелоперской группы "Дон-Строй" Максима Блажко, добился введения процедуры наблюдения в отношении ЗАО "Комплекс "Серебряный бор"", на балансе которого в одноименном лесопарке на северо-западе Москвы 2 га и четыре объекта недвижимости. Рыночная стоимость этих активов может превышать 2 млрд руб.





"РУССКАЯ ПЛАТИНА" С КИТАЙСКИМ АКЦЕНТОМ

CHINA GOLD МОЖЕТ ВОЙТИ В ПРОЕКТЫ НА ТАЙМЫРЕ И В КИРГИЗИИ



Как выяснил "Ъ", проектами "Русской платины" Мусы Бажаева в России и Киргизии с инвестициями до $4,6 млрд интересуется китайская госкомпания China Gold. Переговоры пока в предварительной стадии, но China Gold давно изучает проекты в РФ и договорилась о получении контроля в Ключевском золотом месторождении. Эксперты полагают, что партнерство "Русской платины" по Джерую в Киргизии вероятней сотрудничества по проектам компании в Норильске.





ПОД ПРИЦЕЛОМ ПАРИТЕТА

РОССИЯ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ОДНОГО ИЗ СВОИХ ГЕНКОНСУЛЬСТВ В США



Американские власти могут потребовать от России закрыть одно из российских генконсульств на территории США. Таким, по словам дипломатических источников "Ъ", может быть ответ Вашингтона на введенные Москвой санкции, подразумевающие резкое сокращение штата посольства США в РФ и арест ряда объектов недвижимости. На данный момент у России четыре генконсульства на территории США, а у США в России - три. О решении может быть объявлено к 1 сентября.





"СОЗВЕЗДИЕ" ПЕРЕДАЮТ В ЧАСТНЫЕ РУКИ

У ОБОРОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ СМЕНИТЬСЯ СТРУКТУРА И АКЦИОНЕР



Как стало известно "Ъ", в ближайшее время в концерне "Созвездие", специализирующемся на создании систем связи военного и гражданского назначения, произойдут кадровые и структурные изменения. Вместо нынешнего гендиректора предприятия Александра Якунина будет назначен бывший глава НПО "Ангстрем" (входит в АФК "Система") Алексей Бочаров. У самого концерна, по данным "Ъ", могут появиться и частные инвесторы: контрольный пакет акций "Созвездия" достанется совместному предприятию, которое хотят создать глава концерна "Калашников" Алексей Криворучко и председатель совета директоров НК-Банка Виктор Григорьев. У госкорпорации "Ростех" при таком раскладе останется 49% акций концерна.







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"AK&M" от 09.08.2017