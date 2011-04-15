Дайджест газеты "Ведомости" от 11 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 11 августа 2017 года.





ВЛАСТЬ РАСТИТ НАЧАЛЬНИКОВ



Количество начальников в органах власти растет, выяснила Счетная палата. Госаппарат сокращается, увольняя чиновников низшего звена



В 2016 г. численность чиновников не выросла, а сократилась, но оригинальным способом, рассказала президенту Владимиру Путину председатель Счетной палаты Татьяна Голикова: "Может быть, вас эта статистика немножко удивит".Сокращали исключительно низовое звено, а вот начальников стало больше, сообщила Голикова: заместителей руководителей федеральных органов - на 18%, директоров департаментов - на 21%, начальников управлений - на 13%. В территориальных органах чиновников в целом стало меньше на 11,9%, а начальников - больше на 8,4%.



Сокращение количества территориальных органов не привело к сокращению госсектора. Их число уменьшилось на 4,5%, зато сразу на 25% стало больше учреждений, созданных федеральными ведомствами.





"АЭРОФЛОТ" ЗАФУТБОЛИЛ ЦЕНЫ



"Аэрофлот" в 4-6 раз поднял цены на билеты в города, где будут проходить матчи ЧМ-2018, на дни проведения турнира. Вчера компания назвала это ошибкой и пообещала вернуть деньги



Чемпионат мира по футболу в России будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 г. За неделю до старта турнира, с 8 июня 2018 г., все цены на билеты "Аэрофлота" из Москвы в города-организаторы Волгоград (5 ежедневных рейсов), Екатеринбург (8), Казань (7), Нижний Новгород (6), Ростов-на-Дону (6), Самару (7), Санкт-Петербург (20) и Сочи (10) и обратно вырастут в 4-6 раз, обратил внимание создатель ресурса Aviablogger Константин Парфененок. Матчи чемпионата также пройдут в Саранске, куда "Аэрофлот" не летает, и Калининграде - национальный перевозчик летает сюда по плоским тарифам ниже себестоимости, и билеты пока продаются только до 24 апреля 2018 г. Цены на билеты в другие города маршрутной сети "Аэрофлота" в июне следующего года не изменятся.





MICROSOFT СДАЛСЯ КАСПЕРСКОМУ БЕЗ БОЯ



Американская корпорация выполнила все требования российской "Лаборатории", не дожидаясь решения Еврокомиссии. Это большая победа - на США и Европу приходится 60% продаж компании



Крупнейший российский разработчик антивирусов "Лаборатория Касперского" сообщил, что Microsoft выполнил все его требования по устранению недобросовестной конкуренции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против Microsoft в ноябре прошлого года. Российская компания просила выяснить, не злоупотребляет ли Microsoft доминирующим положением на рынке операционных систем (ОС) ради продвижения собственного антивирусного продукта Windows Defender.



Жаловалась "Лаборатория Касперского" не только в ФАС, но и в Федеральное ведомство по картелям Германии и в Еврокомиссию. Они решений по жалобе еще не выносили, но "Лаборатория" готовит обращение в эти ведомства, в котором сообщит, что у нее больше нет претензий к Microsoft.





"КВАДРА" ПОПАЛА ПОД ПОДОЗРЕНИЕ



"Совет рынка" заподозрил "Квадру" Михаила Прохорова в манипулировании ценами на электроэнергию



Организатор торгов электроэнергией - некоммерческое партнерство "Совет рынка" заподозрило "Квадру" (входит в "Онэксим" Прохорова) в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Об этом зампред правления "Совета рынка" Наталия Заикина уведомила гендиректора "Квадры" Юрия Пимонова ("Ведомости" ознакомились с копией письма от 23 мая)."Совет рынка" мониторил цены на рынке на сутки вперед (РСВ) и обнаружил, что Тамбовская ТЭЦ "Квадры" (в 2016 г. на нее пришлось менее 1% выработки) предлагала энергию к продаже по ценам выше равновесных. Мониторинг проводился с 15 по 22 мая, говорится в письме. "Совет рынка" попросил "Квадру" предоставить информацию об используемом ТЭЦ топливе и затратах на него при производстве электроэнергии, следует из письма.





СОВРЕМЕННОЕ И АКТУАЛЬНОЕ



Теоретик современного искусства Виктор Мизиано объяснил в интервью, почему трактовки Министерства культуры вызывают недоумение



Министерство культуры Российской Федерации выпустило документ, где обращает внимание, что согласно правилам русского языка надо правильно употреблять термины: "современное искусство" - искусство, создаваемое нашими современниками вне зависимости от того или иного художественного направления или формы выражения", а "актуальное искусство" - искусство, содержащее в себе смыслы, в которых нуждается современное общество, имеющее существенное значение в современную эпоху, вне зависимости от времени создания". К документу прилажены два экспертных заключения.



"Ведомости" попросили Виктора Мизиано объяснить, почему это предписание вызвало недоумение и неприятие в художественной среде. Что сказал один из самых авторитетных историков и теоретиков современного искусства, куратор с международным опытом, главных редактор "Художественного журнала", посвященного теории и практике того искусства, что принято называть современным, читайте в "Ведомостях".





"СПОРТСМЕНЫ БУДУЩЕГО БУДУТ ПЛОДАМИ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ"



Вдохновленный историей велосипедиста Лэнса Армстронга, кинорежиссер Брайан Фогель начал снимать кино о допинге в велоспорте. Работая над фильмом, Фогель вышел на Григория Родченкова и стал одним из инициаторов крупнейшего скандала в истории мирового спорта, приведшего к недопуску трети российской сборной на Олимпиаду-2016. На днях Фогель выпустил об этом документальный фильм



Принимать допинг Брайана Фогеля вдохновил пример Ланса Армстронга. В январе 2013 г. Фогель увидел, как знаменитый техасский велосипедист признается на шоу Опры Уинфри, что использовал стимуляторы во время каждой из семи гонок Тур де Франс, в которой становился победителем. 45-летний калифорнийский режиссер Фогель был поражен этим откровением. Но еще больше его удивило то, как американским экспертам в конце концов удалось поймать Армстронга. "Спортсмен, находящийся под самым тщательнейшим наблюдением на планете Земля, смог обмануть 500 антидопинговых тестов. Единственное, что помогло его раскрыть - признание членов его собственной команды, которые занимались тем же, что и он, и сдали его в обмен на защиту от преследования для самих себя", - говорит он, сам не веря.



Фогель, сам велогонщик-любитель, решил попробовать допинг и проверить, сможет ли он пройти допинг-контроль. Для этого ему нужен был наставник, эксперт, который сможет составить победоносную формулу и прописать схему приема, которая обманет тесты на допинг. Поиски привели к Григорию Родченкову.



Кончилось дело созданием "Икара" (Icarus) - документального фильма, съемки которого начались в 2014 г., а 4 августа этого года он вышел в прокат.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 11.08.2017