Повтор! НОВАТЭК планирует уменьшить объем капвложений в "Ямал СПГ" на 30%

НОВАТЭК планирует уменьшить объем капвложений в "Ямал СПГ" на 30%. Об этом заявил предправления НОВАТЭКа (основного акционера проекта "Ямал СПГ") Леонид Михельсон в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте Правительства РФ.



По словам Л.Михельсона, в настоящее время объем капвложений в проект оценивается в $27 млрд. "Но с учётом новых решений мы планируем, что процентов на 30 минимум будет удешевление", - сказал глава НОВАТЭКА.



Л.Михельсон также сообщил, что проект "Ямал СПГ" реализуется с опережением графика.



"Сегодня на площадке трудится больше 31 тыс. человек, начаты пусконаладочные работы, уже вовсю идут. Будет вводиться первая линия. И уже прикинули ввод второй, третьей очереди. Вторая очередь будет введена, наверное, на три месяца раньше запланированного, а третья очередь, запланированная на 2019 год, может быть введена даже на шесть-девять месяцев раньше", - сказал Л.Михельсон.



ОАО "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16.5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбеийского месторождения. Начало производства СПГ запланировано на 2017 год. Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50.1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шёлкового Пути (9.9%).







"AK&M" от 10.08.2017