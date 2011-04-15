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11/08/2017
11:15

Грузооборот морских портов России в январе-июле увеличился на 10.5% до 449 млн

Грузооборот морских портов России в январе-июле 2017 года увеличился на 10.5% до 449 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов.

Объём перевалки сухогрузов составил 205 млн т (+9.8%), в том числе: угля - 89.3 млн т (+16%), грузов в контейнерах - 27.5 млн т (+13.4%), зерна - 19.4 млн т (+25.1%), чёрных металлов - 16.6 млн т (-1.3 %), минеральных удобрений - 9.8 млн т (+5.3%), рефрижераторных грузов - 1.6 млн т (-3.5%).

Перевалка наливных грузов увеличилась до 244 млн т (+11.1%), в том числе сырой нефти - до 149.6 млн т (+15%), нефтепродуктов - до 83.5 млн т (+4.2%) и сжиженного газа - до 8.2 млн т (+11.7%).

Экспортных грузов было перегружено 348.1 млн т (+7.7%), импортных - 20.6 млн т (+15.9%), транзитных - 33.5 млн т (+14.9%), каботажных - 46.6 млн т (+29.8%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна обработали 42.2 млн т грузов, что на 65.7% больше аналогичного показателя 2016 года. В портах Балтийского бассейна объём перевалки вырос на 6% до 143.9 млн т.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 147.9 млн т (+9.5%). В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 2 млн т грузов (снижение на 38.1%). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился на 5.8% до 112.9 млн т.


"AK&M" от 11.08.2017
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