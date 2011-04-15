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11/08/2017
11:16

Пассажиропоток международного аэропорта Сочи в январе-июле вырос на 9% до 3.214 млн

Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Сочи" по итогам января-июля 2017 года составил 3.214 млн, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

При этом пассажиропоток на внутренних направлениях составил 3.115 млн (+8%), на международных - 99.237 тыс. (+54%).

Количество самолётовылетов за отчётный период увеличилось на 7% до 12.617 тыс., объём обработанных грузов и почты - на 10%, превысив 3.256 тыс. т.

АО "Международный аэропорт Сочи" (ИНН 2317044843) входит в аэропортовую группу "Базэл Аэро", находится в Адлерском районе города Сочи. Регулярные и чартерные рейсы из Сочи выполняют 40 авиакомпаний по 60-ти внутренним и зарубежным направлениям. В планах "Базэл Аэро" на ближайшее время - расширение региональных маршрутов, а также открытие новых направлений в страны СНГ.

С 2013 года аэропорт способен обслуживать до 2.5 тыс. пассажиров в час, а во время Олимпиады этот показатель составил 3.8 тыс. пассажиров в час, что полностью соответствует требованиям Международного Олимпийского Комитета.

Пассажиропоток международного аэропорта Сочи в I полугодии 2017 года увеличился на 14% до 2.447 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.




"AK&M" от 11.08.2017
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