М.Прохоров продал 7% акций РУСАЛа за $503.89 млн

Компания Dimosenco Holdings, контролируемая Михаилом Прохоровым, продала 7% акций РУСАЛа за $503.89 млн. Об этом говорится в сообщении РУСАЛа.



Покупателем акций выступила Zonoville Investment, аффилированная с Sual Partners Виктора Вексельберга.



Напомним, что в этом году М.Прохоров уже продал на открытом рынке 3.3% акций РУСАЛа, выручив $240 млн.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Скорректированная чистая прибыль РУСАЛа в I квартале 2017 года по МСФО составила $263 млн по сравнению с $27 млн в I квартале 2016 года. Выручка РУСАЛа в I квартале выросла на 203% до $2.297 млрд по сравнению с $1.914 млрд за аналогичный период 2016 года.





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