Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/08/2017
12:33

Санируемый банк "Пересвет" возглавил М.Полунин

Акционеры банка "Пересвет" на внеочередном собрании 10 августа досрочно прекратили полномочия президента Александра Швеца и избрали на эту должность сроком на 5 лет Михаила Полунина. Об этом сообщается в материалах банка "Пересвет".

Ранее М.Полунин занимал пост вице-президента Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который санирует банк "Пересвет".

Напомним, что 19 апреля 2017 года Банк России принял решение о начале процедуры финансового оздоровления с применением механизма bail-in в отношении банка "Пересвет". Процедура bail-in предполагает финансовое оздоровление кредитной организации, прежде всего за счёт средств акционеров и кредиторов.

Более 70 кредиторов банка "Пересвет" на добровольной основе изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении путём конвертации средств, размещённых в банке, в объёме 69.7 млрд руб. в 15-летние субординированные облигации.

По предложению крупнейших кредиторов Банк "ВБРР" определён в качестве инвестора для участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Пересвет".

АО АКБ "Пересвет" - универсальный банк, основанный в 1992 году. Основными учредителями являются Русская православная церковь и ТПП РФ. Основной профиль деятельности банка - работа с корпоративными клиентами и малым и средним бизнесом.


"AK&M" от 11.08.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100