Санируемый банк "Пересвет" возглавил М.Полунин

Акционеры банка "Пересвет" на внеочередном собрании 10 августа досрочно прекратили полномочия президента Александра Швеца и избрали на эту должность сроком на 5 лет Михаила Полунина. Об этом сообщается в материалах банка "Пересвет".



Ранее М.Полунин занимал пост вице-президента Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который санирует банк "Пересвет".



Напомним, что 19 апреля 2017 года Банк России принял решение о начале процедуры финансового оздоровления с применением механизма bail-in в отношении банка "Пересвет". Процедура bail-in предполагает финансовое оздоровление кредитной организации, прежде всего за счёт средств акционеров и кредиторов.



Более 70 кредиторов банка "Пересвет" на добровольной основе изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении путём конвертации средств, размещённых в банке, в объёме 69.7 млрд руб. в 15-летние субординированные облигации.



По предложению крупнейших кредиторов Банк "ВБРР" определён в качестве инвестора для участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Пересвет".



АО АКБ "Пересвет" - универсальный банк, основанный в 1992 году. Основными учредителями являются Русская православная церковь и ТПП РФ. Основной профиль деятельности банка - работа с корпоративными клиентами и малым и средним бизнесом.





"AK&M" от 11.08.2017