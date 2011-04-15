China Gold может войти в проекты "Русской платины"

Крупнейший золотодобытчик Китая - государственная China National Gold Group (China Gold) - интересуется проектами "Русской платины" Мусы Бажаева в России и Киргизии. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



В "Русской платине" это подтвердили, уточнив, что о конкретике говорить преждевременно. Связаться с China Gold вчера не удалось.



Речь идет о крупных полиметаллических месторождениях Черногорское и Норильск-1 на Таймыре и золоторудном Джеруе (Киргизия). Запасы Черногорского, пригодные для открытой добычи,- 20.5 млн унций платины, палладия, родия и золота в восточной части (возможна подземная добыча в западной части с ресурсами 10.4 млн унций) и более чем 800 тыс. т меди, никеля, кобальта. Запасы южной части Норильска-1 оцениваются более чем в 90 млн унций платиноидов и золота и более 3.3 млн т меди, никеля и кобальта. Запасы Джеруя - более 2.9 млн унций золота (5.8 г на тонну), 40% у совладельца казахской ERG Алиджана Ибрагимова.



China Gold давно смотрит на рынок РФ. В 2015 году она подписала с "Полюсом" соглашение по золотым проектам. Глава "Полюса" Павел Грачев уточнял позже: речь шла прежде всего о разработке Наталкинского месторождения на Колыме, запасы которого при корректировке снизили вдвое, до 16 млн унций. Но уже в 2016 году он заявил "Ведомостям", что, когда China Gold объявила о своих ожиданиях, переговоры по проекту закончились, отметив, что China Gold - "стратегический игрок, которому нужен контроль в капитале и в управлении". А осенью стало известно, что China Gold может получить до 70% в Ключевском золоторудном месторождении в Забайкалье (2,64 млн унций, инвестиции до $500 млн).





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