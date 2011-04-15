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11/08/2017
12:38

Утвержден новый национальный стандарт безопасности банковских и финансовых операций

Утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый набор организационных и технических мер". Копия приказа Росстандарта от 8 августа 2017 года N 822-ст размещена на сайте Банка России.

Стандарт будет введен в действие с 1 января 2018 года.
Документ содержит требования к организации всех основных процессов информационной защиты, включая противодействие вредоносному коду, утечкам информации, а также нарушению целостности информационной инфраструктуры. Отдельно рассмотрены требования к защите информации при осуществлении удаленного доступа с использованием мобильных устройств, сообщает ЦБ.

Стандарт предлагает комплексный подход к планированию, реализации, контролю и совершенствованию процесса защиты информации в финансовых организациях.

Также в документе приведены требования к защите информации на всех этапах жизненного цикла автоматизированных систем и приложений, используемых компаниями и банками.


"AK&M" от 11.08.2017
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