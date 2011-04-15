Ингосстрах вводит упрощенную систему урегулирования убытков для пострадавших от наводнения в Приморье

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Приморском крае осуществляет прием заявлений от клиентов, имущество которых пострадало в результате наводнения, в упрощенном режиме. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



При обнаружении факта затопления застрахованного имущества необходимо зафиксировать повреждения одним из доступных способов:



Произвести фото или видеосъемку поврежденного объекта с отображением текущей даты и координат геопозиции. Если опция автоматического определения местоположения на смартфоне/фотоаппарате недоступна, следует захватить в объектив камеры домовые знаки (адресные таблички).



В случае вызова на место происшествия представителей МЧС или МВД получить талон-уведомление.



Предоставление справки Росгидромета, подтверждающей факт наводнения в районе, не требуется.



Впоследствии необходимо предоставить страховщику письменное заявление о наступлении страхового случая, в течение 7-ми календарных дней, а также содействовать в организации осмотра поврежденного имущества.



По состоянию на 10 августа, в "Ингосстрах" уже поступило 4 заявления от частных клиентов. Заявленные случаи связаны с ущербом, нанесенным недвижимости в рамках страхования имущества физических лиц.



"На данный момент главная задача нашей компании заключается в оперативной помощи пострадавшим клиентам. Специалисты Ингосстраха готовы к приему заявлений по упрощенной схеме и оказанию консультативной помощи пострадавшим. Мы надеемся, что получение страховой выплаты позволит нашим клиентам максимально быстро ликвидировать последствия наводнения и поможет сохранить финансовую стабильность в текущей ситуации"", – комментирует директор Дальневосточного регионально центра компании "Ингосстрах" Татьяна Межуева.



Напомним, что в Приморье выпало более 200 миллиметров осадков, что превышает месячную норму осадков. В результате сильного дождевого паводка пострадали Уссурийский городской округ, Хасанаский, Надеждинский, Михайловский муниципальные районы. По данным МЧС, произошло подтопление 2037 жилых домов, 2014 придомовых территорий, а также 17 социально-значимых объектов.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 11.08.2017