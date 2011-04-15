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11/08/2017
16:38

Банк "Санкт-Петербург" провел SPO на 3.2 млрд руб.

Банк "Санкт-Петербург" завершил размещение 60 млн новых обыкновенных акций, увеличив основной капитал на 3.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Цена размещения одной акции была установлена наблюдательным советом банка 28 июля на уровне 53 руб. за акцию.

Сделка вызвала высокий интерес у существующих и новых институциональных инвесторов: в размещении приняли участие более 50 фондов, включая преимущественное право и открытую подписку.

Книга заявок в 1.5 раза превысила объем размещения, доступный для новых акционеров. Европейские инвесторы приобрели около 40% данного объема, инвесторы из США - более 30%, российские институциональные инвесторы - около 25%. Преобладали долгосрочные инвесторы, что говорит о высоком качестве книги заявок.

Глава банка Александр Савельев отметил: "Дополнительная эмиссия позволит банку обеспечить дальнейший рост объемов бизнеса, повысить ликвидность акций, а также выполнить требование по увеличению основного капитала в рамках соглашения с Агентством по страхованию вкладов".

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В настоящее время в банке обслуживается 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" за 2016 год по МСФО выросла на 18.2% до 4.3 млрд руб. Выручка банка за 2016 год выросла на 11% и составила 31.1 млрд руб. Чистый комиссионный доход за 2016 год вырос на 16.3% и составил 4.7 млрд руб. Розничный кредитный портфель вырос за 2016 год на 11.7% и составил 54.4 млрд руб.


"AK&M" от 11.08.2017
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