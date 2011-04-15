Сбербанк увеличивает долю в Талицком калийном проекте до 39.9%

ООО "Сбербанк Инвестиции" реализовало преимущественное право на приобретение доли Внешэкономбанка в Талицком калийном проекте, тем самым увеличив долю своего участия в ЗАО "Верхнекамская Калийная Компания" (ВКК) до 39.9%. Об этом говорится в сообщении Акрона, который владеет оставшимся пакетом акций ВКК.



Сумма сделки не раскрывается.

ВКК разрабатывает Талицкий участок Верхнекамского калийно-магниевого месторождения в Пермском крае. Стоимость проекта - $1.5-1.7 млрд. Изначально старт добычи был намечен на 2018 год с выходом на полную мощность в 2018 году, но сроки несколько раз сдвигались. Сейчас предполагается запуск в 2021 году с производством 2 млн т калия в год (начиная с 2023 года). Но скорее всего, производство запустят в 2023 году, а на полную мощность оно выйдет только в 2025 году. В настоящее время Акрон согласовывает перенос сроков с Главгосэкспертизой.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учёта событий после отчётной даты выросла в 2.2 раза до 517 млрд руб. с 236.3 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2017 года выросла на 35.6% до 372.8 млрд руб. с 274.976 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 6.4% до 683.6 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"