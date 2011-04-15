Сбербанк расширил возможности программы "Второе медицинское мнение"

Сбербанк расширил возможности по услуге "Второе экспертное медицинское мнение", которая была запущена впервые на банковском рынке в прошлом году для клиентов с пакетом услуг "Сбербанк Премьер". Об этом говорится в сообщении банка.



Сервис позволял получить независимую медицинскую экспертизу лучших мировых специалистов в случае выявления у клиента критических заболеваний в таких областях, как онкология, неврология, нефрология, ортопедия, кардиология.



Теперь второе мнение врача можно получить не только по критическим заболеваниям, но и в случае более распространенных болезней.



Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно позвонить в контактный центр "Сбербанк страхование жизни" и прислать по электронной почте результаты обследований.



Кроме того, клиентам стал доступен сервис навигации. Опытные консультанты организуют лечение в России и за рубежом, разрешат организационные, транспортные и жилищные вопросы, окажут визовую и правовую поддержку.



Страховка действует для всех клиентов с пакетом услуг "Сбербанк Премьер", а также распространяется на супругов и несовершеннолетних детей владельцев пакета услуг.



Сейчас пакетом услуг "Сбербанк Премьер" пользуются более 230 тыс. клиентов. В числе сервисов, которые входят в пакет услуг, - доступ к персональному обслуживанию в премиальных зонах "Сбербанк Премьер", страхование клиента и его семьи в путешествиях, повышенные ставки по вкладам, премиальные карты с повышенными бонусами и бесплатными проходами в аэропорты по всему миру, льготные валютные курсы.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учёта событий после отчётной даты выросла в 2.2 раза до 517 млрд руб. с 236.3 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2017 года выросла на 35.6% до 372.8 млрд руб. с 274.976 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 6.4% до 683.6 млрд руб.



"AK&M" от 11.08.2017