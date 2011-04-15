Сбор тепличных овощей в РФ вырос на 22.5% до 535.2 тыс. т

Валовой сбор тепличных овощей в РФ на 10 августа 2017 года составил 535.2 тыс. т, что на 22.5% больше, чем на аналогичный период прошлого года (436.9 тыс. т). Об этом сообщил Минсельхоз со ссылкой на данные региональных органов управления АПК.



Собрано 376.3 тыс. т огурцов (в 2016 году 318.8 тыс. т) и 150.4 тыс. т томатов (в 2016 году 105.4 тыс. т). Урожай прочих овощных культур достиг 8.5 тыс. т (в 2016 году 12.7 тыс. т).



Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах стали Краснодарский край - 68 тыс. т, Ставропольский край - 41.9 тыс. т, Республика Башкортостан - 29.8 тыс. т, Карачаево-Черкесская Республика - 28.1 тыс. т, Липецкая область - 24.2 тыс. т.



"AK&M" от 11.08.2017