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11/08/2017
14:50

Сбор тепличных овощей в РФ вырос на 22.5% до 535.2 тыс. т

Валовой сбор тепличных овощей в РФ на 10 августа 2017 года составил 535.2 тыс. т, что на 22.5% больше, чем на аналогичный период прошлого года (436.9 тыс. т). Об этом сообщил Минсельхоз со ссылкой на данные региональных органов управления АПК.

Собрано 376.3 тыс. т огурцов (в 2016 году 318.8 тыс. т) и 150.4 тыс. т томатов (в 2016 году 105.4 тыс. т). Урожай прочих овощных культур достиг 8.5 тыс. т (в 2016 году 12.7 тыс. т).

Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах стали Краснодарский край - 68 тыс. т, Ставропольский край - 41.9 тыс. т, Республика Башкортостан - 29.8 тыс. т, Карачаево-Черкесская Республика - 28.1 тыс. т, Липецкая область - 24.2 тыс. т.

"AK&M" от 11.08.2017
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