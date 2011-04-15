Основным фактором замедления инфляции в июле стало падение цен на плодоовощную продукцию, ЦБ

Годовая инфляция в июле 2017 года снизилась и составила 3.9%. Это связано с понижением цен на плодоовощную продукцию после их роста в июне вопреки традиционной сезонности. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на информационно-аналитический комментарий "Динамика потребительских цен".



Сохраняется тенденция закрепления инфляции около целевого уровня, увеличивается доля товаров и услуг с темпами роста цен, близкими к цели по инфляции 4%.



Масштаб сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию, удорожание которой стало основной причиной ускорения инфляции в июне, превзошел ожидания Банка России.



Снизились цены на картофель, капусту, лук, свеклу, морковь и чеснок - овощи, входящие в так называемый "борщевой набор". В среднем за месяц эта товарная группа подешевела на 16%. При этом снижение цен на данные продукты происходило во всех федеральных округах страны.



В условиях прекращения падения реальных располагаемых доходов населения происходит постепенное восстановление потребительского спроса и снижение его сдерживающего влияния на инфляцию. Однако на фоне устойчивого роста производственной активности это не создает существенных инфляционных рисков.



Вместе с тем в ближайшие месяцы сохраняется риск повышения продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов, что может также привести к росту инфляционных ожиданий. Ограничить инфляционные риски позволит поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий, подчеркивает ЦБ.





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