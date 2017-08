Дайджест газеты "Ведомости" от 14 августа 2017 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 14 августа 2017 года.





100 АДРЕСОВ ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА



"Ведомости" узнали адреса первых 113 площадок, выбранных мэрией Москвы для переселения жителей из пятиэтажек. В ход пошло все: пустыри, ветхие здания, гаражи и уже построенные дома



Сейчас рассматривается 323 стартовые площадки с потенциалом строительства 5,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 237 первоочередных с возможностью возведения 4,3 млн "квадратов" площадей", - сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, одно из основных требований - участки должны быть максимально приближены к району реновации, поскольку жители изъявили желание остаться в своих районах: "Мы уверены, что 85-90% жителей останется не то что в своих районах, а в микрорайонах".



Стартовые площадки разные, рассказывал Хуснуллин: это площадки, где нет обременения; частные гаражи, коммунальные объекты, а также строящиеся дома. "Ведомостям" удалось ознакомиться со списком из 113 площадок, которые станут стартовыми для переселения жителей пятиэтажек.





ЗАПРЕТ НА БУДУЩЕЕ



Почему санкции пока не оказали существенного влияния на экономику

Россияне научились жить в условиях существующего санкционного режима, стоимость которого, по подсчетам президента Владимира Путина, не перевешивает всех преимуществ от сохранения его внешней политики, говорили один за другим американские сенаторы, объясняя необходимость новых санкций в отношении России.



Весной 2014 г., после присоединения Крыма к России, США и ЕС ограничили доступ крупнейших российских банков и компаний к западному финансированию и ввели секторальные санкции, запретив передачу технологий и оборудования для ВПК, подсанкционных нефтегазовых компаний ("Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "Роснефть", "Сургутнефтегаз") и для ТЭК Крыма. В ответ Россия в августе 2014 г. ввела эмбарго на поставку продуктов питания из США, ЕС и других стран, вводивших санкции. Закон о новых санкциях, принятый в июле конгрессом США и подписанный 2 августа президентом Дональдом Трампом, ужесточает существующие санкции и распространяет их на новые компании.





ВНЕЗАПНЫЙ РЫВОК ЭКОНОМИКИ



Экономика продолжила удивлять, разогнавшись во II квартале до 2,5%. Эксперты называют оценки завышенными и объясняют "успехи" разовыми факторами - госзакупками и холодами



Во II квартале рост российской экономики разогнался до 2,5% в годовом выражении, сообщил Росстат предварительную оценку. Это максимум с IV квартала 2013 г., после которого экономика резко сбавила обороты, а затем погрузилась в самую продолжительную за 20 лет рецессию



Данные оказались немного ниже предварительной оценки Минэкономразвития (2,7%) и почти совпали с прогнозом Внешэкономбанка (ВЭБ; 2,4%). Но существенно превысили прогнозы и ЦБ (1,3-1,5%), и экономистов, опрошенных Bloomberg и Reuters, которые ждали роста на 1,7 и 1,3% соответственно.



"Настоящая неожиданность", - удивлен главный экономист БКС Владимир Тихомиров, который ждал роста только на 1%. Столь резкое ускорение экономики после роста на 0,5% в I квартале настолько смутило экономистов, что многие ждут пересчета.





ОЛИМПИЙСКИЙ КИБЕРСПОРТ



Международный олимпийский комитет рассмотрит включение киберспорта в программу Игр. Его популярность растет, а оборот индустрии приближается к $1 млрд



Киберспортивные соревнования могут включить в список Олимпийских игр 2024 г., рассказал член Международного олимпийского комитета (МОК), сопредседатель заявочного комитета Парижа Тони Эстангет в интервью Associated Press, он обсудит эту возможность с организаторами киберспортивных соревнований и с МОКом.



Киберспорт должен считаться полноценным видом спорта, полагает Эстангет: это нужно для того, чтобы Олимпийские игры сохранили актуальность для новых поколений. "Мы не можем сразу сказать "нет", - говорит он. - Молодежь интересуется киберспортом и подобными вещами". В 2024 г. Игры пройдут во Франции, их программа начнет формироваться в 2019 г. Киберспорт - это открытые соревнования пользователей таких известных компьютерных игр, как Counter-Strike, StarCraft, Dota 2, League of Legends, Heroes of the Storm и других.





ОДНОПОЛАЯ ЦЕНЗУРА



Следствие запрета пропаганды гомосексуализма: американская писательница намерена разорвать контракт с издательством "Росмэн" из-за отредактированной сцены с ЛГБТ-героем



Американская писательница Виктория Шваб 10 июня сообщила в Twitter со ссылкой на своего российского фаната, что издательство "Росмэн" удалило из российского перевода серии Shades of Magic всю линию с романом между ЛГБТ-героями. Это было сделано без ее разрешения и без уведомления, настаивает она. "Российская версия была одной из моих любимых <...> Я опустошена и готова разорвать контракт с издательством", - написала Шваб. Опрошенные "Ведомостями" сотрудники издательских компаний говорят, что впервые писатель публично угрожает разорвать контракт с российским издательством из-за отредактированных ЛГБТ-сцен. Шваб пишет романы в жанре фэнтези. Shades of Magic - ее самая знаменитая серия. "Росмэн" выпустил две первые книги серии "Оттенки магии" - "Темный оттенок магии" и "Тени сгущаются".





КОНКУРЕНЦИЯ НЕ ПРОШЛА ФИЛЬтр



Муниципальный фильтр на губернаторских выборах неадекватен и вредит даже властям, уверены эксперты комитета Кудрина



Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина изучили особенности применения муниципального фильтра на губернаторских выборах и, в частности, выяснили партийную принадлежность муниципальных депутатов, подписавшихся за кандидатов.



По данным КГИ, только у КПРФ в Удмуртии был шанс преодолеть фильтр самостоятельно, но даже там партия прибегла к помощи партии власти. Единственным, кто обошелся без подписей единороссов, стал Роман Кияшко (КПРФ) из Севастополя, обратившийся за помощью к "Справедливой России" и Партии ветеранов. У кандидатов от ЛДПР и "Справедливой России" подписи "Единой России" составляют солидную долю: своих подписей у ЛДПР больше только в Удмуртии, а у эсеров - в Свердловской области. При этом кандидаты почти не обращались к самовыдвиженцам.





FORD FOCUS ПОЕДЕТ БЫСТРЕЕ



Ford Sollers увеличил план для завода, где выпускается бестселлер марки в России - Focus. С ростом рынка увеличивают производство и другие автопроизводители



Ford Sollers решил увеличить план производства на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области. Здесь производится бестселлер марки Ford - Focus в разных кузовах, а также седан Mondeo. Ранее планировалось, что выпуск в 2017 г. увеличится на 10%, новый план предполагает рост на 25-30%, рассказал представитель Ford Sollers. Абсолютные значения он не раскрыл.



По словам человека, знакомого с топ-менеджерами компании, выпуск по новому плану увеличится с 15 000 в 2016 г. до примерно 20 000 машин в 2017 г. (т. е. рост на 33%). Решение по двум другим автозаводам Ford Sollers в Татарстане пока не принято





ВЕКСЕЛЬБЕРГ СОБИРАЕТ АЛЮМИНИЙ



Михаил Прохоров продал 7% акций UC Rusal Виктору Вексельбергу и его партнерам. Возможно, теперь они поставят вопрос о продаже UC Rusal принадлежащих ему акций "Норникеля"



Zonoville Investment нескольких совладельцев Sual Partners (акционер алюминиевой компании) выкупили у "Онэксима" 7% UC Rusal за $503,88 млн, сообщила UC Rusal. На бирже такой пакет в четверг стоил $714 млн, средняя цена за полгода до сделки - $482 млн.После сделки под контролем Виктора Вексельберга и его партнеров будет 22,8% UС Rusal, а у "Онэксима" осталось 6,7%. Намерена ли компания продать и их, непонятно. В феврале компания Прохорова продала на бирже 3,32% акций UС Rusal.





РЫНОК ДЕЛАЕТ СТАВКИ НА ФРС



Экономисты ждут повышения процентных ставок в США в декабре. Но приступить к сокращению баланса ФРС может уже в сентябре, показал опрос WSJ



Федеральная резервная система США (ФРС) в следующий раз повысит процентные ставки в декабре, ожидает почти 75% экономистов. Примерно столько же специалистов ждут, что ФРС начнет сокращать свой портфель активов размером уже в $4,5 трлн в сентябре. В опросе приняли участие 62 экономиста, но не каждый респондент ответил на все вопросы.



Прогнозы опрошенных экономистов и ФРС почти совпадают. И те и другие ждут еще одного повышения процентных ставок в 2017 г. и трех - в 2018 г. Тем не менее экономисты ожидают менее быстрого роста ставок, чем представители ФРС.





ПУТЕМ ВЕНЕСУЭЛЫ



Пойдет ли Россия путем Венесуэлы? Экономист Иван Любимов о диверсификации как условии выживания



Политический и экономический кризис в Венесуэле сегодня обращает на себя внимание всего мира, однако в России за событиями в этой стране стоит следить с несколько большей тревогой. Дело в том, что экспорт Венесуэлы почти полностью состоит из продажи ресурсов, диверсификация и сложность этой экономики за последние 18 лет определенно не стали выше, что делает ее до некоторой меры похожей на экономику России. Экспортные доходы Венесуэлы невелики и, ввиду возможного снижения цен на нефть, уязвимы, что также ограничивает и делает уязвимым и импорт в эту страну.







