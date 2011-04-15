Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 августа 2017 года





"АЭРОФЛОТУ" НЕДОЛИЛИ КЕРОСИНА

АВИАКОМПАНИЯ СТОЛКНУЛАСЬ С ПЕРЕБОЯМИ В ПОСТАВКАХ ТОПЛИВА



Как стало известно "Ъ", у "Газпром нефти" возникли сложности с поставкой топлива в Шереметьево, "Аэрофлоту" даже пришлось включить резервную схему обеспечения. Участники рынка связывают проблемы с отменой процедуры обязательной сертификации ТЗК и лабораторий контроля качества авиакеросина. Текущие вопросы удалось решить в ночь на 12 августа, ситуация может быть обсуждена сегодня на совещании в Шереметьево. Отраслевые эксперты подчеркивают, что российское авиатопливо давно вызывает претензии иностранных авиакомпаний и для него необходимо вводить сертификационные требования.





РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ СМИРИЛИСЬ С ЭНТЕРОВИРУСАМИ

ОНИ НЕ ГОТОВЫ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ТЕКУЩИХ ПОЕЗДОК В ТУРЦИЮ



Беспокойство Роспотребнадзора относительно участившихся случаев заболевания отдыхающих в Турции россиян энтеровирусными инфекциями не убедило российских туристов: менее 0,1% путешественников, решивших провести отпуск в этой стране, аннулировали ранее купленные туры. Впрочем, заявление чиновников спровоцировало существенное замедление текущей динамики бронирований.





ИМПОРТНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ ЗАГОНЯТ В ТУПИК

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗИМАТЬ С НИХ УТИЛЬСБОР



Отечественные производители сельхозтехники добиваются введения утильсбора на полуприцепы массой свыше 10 тонн. Они утверждают, что 67% импорта составляет дешевая вторичная техника, которая мешает развитию внутреннего производства. По мнению экспертов, утильсбор, который для вторичной техники, как правило, существенно выше, чем для новой, окажется действенной мерой по вытеснению бывшей в употреблении импортной техники. Однако в результате борьба между российскими и иностранными компаниями за рынок ужесточится и может привести к демпингу.





НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ "РЕЧНИКА" ВЫШЛИ ЧЕРЕЗ ОХРАНУ

В ОТНОШЕНИИ ГЛАВЫ СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНОГО СНП ВОЗБУДИЛИ ДВА ДЕЛА



Как стало известно "Ъ", ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило сразу два уголовных дела в отношении председателя скандально известного садового товарищества "Речник" Дмитрия Егорова. Его обвиняют в мошенничестве и присвоении денежных средств дачников, которые якобы были потрачены им на оплату услуг ЧОПа, а также в растрате. Отметим, что три года назад господин Егоров сам инициировал уголовное преследование бывшего руководства садового некоммерческого партнерства (СНП), заподозрив их в злоупотреблениях. Однако то расследование результатов не дало.





ЦЕНЫ НА ЗЕРНО ГНУТСЯ ПОД УРОЖАЕМ

ОНИ ПАДАЮТ БЕЗ ВАГОНОВ И ЭЛЕВАТОРОВ



На прошлой неделе цены на зерно в центральной части России и Поволжье обвалились на 250-700 руб. за тонну - это самое сильное падение с начала сезона. На рынок давят большой урожай, рекордные запасы, а также недостаток вагонов и элеваторных мощностей. Если такая же ситуация повторится на юге страны, то это снизит экспортные цены российского зерна.





ТЫ - МНЕ, Я - В ЦБ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВЗАИМНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ПОД РЕГУЛИРОВАНИЕ





ЦБ подготовил "дорожную карту" по разработке правил работы онлайн-площадок, оказывающих услуги по организации взаимного финансирования (краудфандинга) включая сектор P2P (кредитование гражданами друг друга). Тестирование новых правил пройдет в течение года, по результатам появится профильный закон. Участвующие в эксперименте площадки должны раскрыть бенефициаров, увеличить капитал, идентифицировать инвесторов. Введение регулирования упорядочит рынок, признают эксперты, но может не понравиться международным игрокам. Впрочем, во многих странах, включая США, Великобританию и Италию, подобные правила уже есть.





ПЕНСИИ ТЕРЯЮТ НА АКЦИЯХ

ВЫСОКОРИСКОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НПФ ПОКА НЕ ОПРАВДАЛИ СЕБЯ



Решение части негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на фоне падения ставок по депозитам увеличить вложения в акции по итогам полугодия не выглядит блестящим. В то время как исповедующие консервативный подход игроки наращивают прибыль, их более рисковые коллеги фиксируют отрицательную переоценку. Их результат во многом привязан к рынку акций, а у отдельных игроков - и к конкретным эмитентам.







Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 14.08.2017