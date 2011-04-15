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14/08/2017
09:31

Повтор! ВВП РФ во II квартале вырос на 2.5%

ВВП РФ во II квартале 2017 года, согласно предварительной оценке Росстата, вырос на 2.5%. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.

ЦБ РФ прогнозирует рост ВВП в 2017 году на 1.3-1.8%. ЦБ отмечает увеличение инвестиций, объёмов производства, а также темпов прироста расходов на потребление домашних хозяйств. По оценке регулятора, в настоящее время умеренное увеличение потребительских расходов не создаёт дополнительного инфляционного давления в условиях расширения предложения товаров и услуг.

Объём ВВП России за 2016 год по данным Росстата, составил в текущих ценах 86043.6 млрд руб. Индекс физического объёма ВВП относительно 2015 года составил 99.8%. Индекс-дефлятор ВВП за прошлый год по отношению к ценам 2015 года достиг 103.6%.


"AK&M" от 11.08.2017
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