Повтор! ВВП РФ во II квартале вырос на 2.5%

ВВП РФ во II квартале 2017 года, согласно предварительной оценке Росстата, вырос на 2.5%. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.



ЦБ РФ прогнозирует рост ВВП в 2017 году на 1.3-1.8%. ЦБ отмечает увеличение инвестиций, объёмов производства, а также темпов прироста расходов на потребление домашних хозяйств. По оценке регулятора, в настоящее время умеренное увеличение потребительских расходов не создаёт дополнительного инфляционного давления в условиях расширения предложения товаров и услуг.



Объём ВВП России за 2016 год по данным Росстата, составил в текущих ценах 86043.6 млрд руб. Индекс физического объёма ВВП относительно 2015 года составил 99.8%. Индекс-дефлятор ВВП за прошлый год по отношению к ценам 2015 года достиг 103.6%.





"AK&M" от 11.08.2017