Совет директоров РусГидро возглавил Ю.Трутнев

Совет директоров ПАО "РусГидро" на заседании 10 августа принял решение избрать своим председателем зампредседателя Правительства РФ - полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Об этом говорится в сообщении компании.



Заместителем председателя стал Сергей Иванов.

Напомним, Ю.Трутнев возглавляет совет директоров РусГидро с июня 2015 года. Он также был избран председателем вновь сформированного комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока.



Кроме того, совет директоров утвердил новые составы профильных комитетов и избрал их председателей. Так, комитет по стратегии возглавил руководитель секретариата зампредседателя Правительства РФ Игорь Задворнов, комитет по аудиту - президент ООО "Альтера Капитал" Вячеслав Пивоваров, комитет по инвестициям - предправления Ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров, комитет по надёжности, энергоэффективности и инновациям - ректор ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" Николай Рогалёв.



Cовет также принял к сведению информацию о реализации инвестпроекта "Ленинградская ГАЭС". В связи с отсутствием рыночных механизмов обеспечения экономической эффективности и окупаемости инвестиций было принято решние отказаться от дальнейшей реализации данного инвестпроекта.



Помимо этого, совет одобрил соглашения о безвозмездных целевых взносах общества, заключаемые с Камчатским краем, Магаданской, Сахалинской областями, Республикой Саха (Якутия) и Чукотским автономным округом. Соглашения направлены на реализацию механизма выравнивания тарифов на Дальнем Востоке. Размер безвозмездных целевых взносов устанавливается Правительством РФ.



Механизм обеспечит сбор средств для компенсации тарифной разницы (надбавки к тарифам) с ценовых зон оптового рынка и её перераспределение в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые, в свою очередь, доведут надбавку до гарантирующих поставщиков. Средства надбавки будут направлены регионами энергокомпаниям на компенсацию разницы между экономически обоснованными и отпускными тарифами для потребителей.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 38.9 ГВт. Станции группы "РусГидро" в первом полугодии 2017 года увеличили выработку электроэнергии на 0.7% до 63.535 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Размер уставного капитала компании - 386.255 млрд руб. По состоянию на 28 февраля 2017 года РФ принадлежало 66.8312% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 30.4579% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" за 2016 год по МСФО выросла на 46.36% до 39.751 млрд руб. с 27.159 млрд руб. годом ранее. Выручка (с учётом госсубсидий) увеличилась на 8.15% до 391.322 млрд руб. с 361.826 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 37.08% до 47.539 млрд руб. с 34.681 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 46.3% до 55.123 млрд руб. с 37.678 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 36.74% до 100.341 млрд руб. с 73.383 млрд руб.



Чистая прибыль группы "РусГидро" по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 24.98% до 18.806 млрд руб. с 15.047 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка (с учётом госсубсидий) снизилась на 4.04% до 103.359 млрд руб. со 107.707 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в первом полугодии 2017 года снизилась на 16.38% до 23.771 млрд руб. с 28.426 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 1.78% до 58.231 млрд руб. с 57.211 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 1.21% до 30.824 млрд руб. с 31.201 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10.44% до 30.881 млрд руб. с 34.482 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 1% до 39.109 млрд руб. с 38.711 млрд руб.



"AK&M" от 14.08.2017