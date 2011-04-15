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14/08/2017
11:34

Россельхознадзор незаконно отказал поликлинике Управления делами Президента РФ в допуске к аукциону, заявляет ФАС

Россельхознадзор незаконно отказал поликлинике Управления делами Президента РФ в допуске к аукциону. ФАС рассмотрит вопрос о назначении заказчику штрафа. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

ФАС обнаружила нарушение на аукционе Россельхознадзора на диспансеризацию федеральных государственных гражданских служащих. Заказчик незаконно отклонил заявку ФГБУ "Поликлиника N 3" Управления делами Президента РФ.

Так, причиной отказа участнику в допуске стало, в частности, отсутствие в его заявки сведений об ИНН учредителя. Между тем, учредителем ФГБУ "Поликлиника N 3" является Российская Федерация, которая не имеет идентификационного налогового номера.

"К сожалению, еще до рассмотрения антимонопольным органом дела заказчик заключил контракт с другим участником (ФГБУ "Лечебно-реабилитационный центр "Изумруд"), поэтому ФАС не смогла выдать предписание о повторном рассмотрении заявок. На участие в аукционе было подано всего три заявки, причем ценовое предложение ФГБУ "Поликлиника N 3" Управления делами Президента РФ было самым выгодным для заказчика. Таким образом, незаконный отказ этому участнику в допуске к аукциону привел к переплате из государственного бюджета", - сообщил замруководителя ФАС Рачик Петросян.

Материалы дела переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.


"AK&M" от 14.08.2017
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