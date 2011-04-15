А.Новак и Г.Шредер номинированы в совет директоров Роснефти

Правительство РФ утвердило кандидатами для избрания в совет директоров Роснефти министра энергетики Александра Новака и бывшего канцлера Германии, председателя комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Остальные кандидатуры в совет директоров Роснефти, номинированные Правительством, остались те же: от государства - главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин и помощник президента Андрей Белоусов. В качестве независимых директоров, помимо Г.Шредера, номинированы профессор кафедры ВШЭ Олег Вьюгин, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Ваниг и член совета директоров "Роснефти" Дональд Хамфриз.



"С учетом предложения Роснефти о целесообразности увеличения численного состава совета директоров общества до 11 человек подписанным распоряжением утвержден новый список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров НК "Роснефть", - говорится в документе.



Совет директоров Роснефти был выбран еще в июне, однако глава Минэнерго Александр Новак в него не вошел. Тогда же Роснефть предложила расширить совет директоров с 9 до 11 человек.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.





"AK&M" от 14.08.2017