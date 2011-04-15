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14/08/2017
12:00

Принц из Саудовской Аравии может войти в капитал банка "Югра"

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал выразил готовность изучить участие в капитале банка "Югра", если работа кредитной организации будет восстановлена. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В пресс-службе совладельца банка "Югры" Алексея Хотина отметили, что принц является крупнейшим акционером Citygroup (более 6% акций).

Forbes оценивает состояние Аль-Валида бин Талала в $17.7 млрд. Ему принадлежат доли в компаниях Lyft, Twitter, Citigroup, в сети отелей Four Seasons Hotels & Resorts, отели George V в Париже и Savoy в Лондоне.

Банк России отозвал лицензию у банка "Югра" 28 июля 2017 года. Как сообщал ЦБ РФ, бизнес-модель банка "Югра" основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации за счёт привлечённых денежных средств физических лиц посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объёму полученных кредитов. Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объёмах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка.


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