ОНЭКСИМ в течение ближайших месяцев может полностью выйти из капитала РУСАЛа

ОНЭКСИМ Михаила Прохорова в течение ближайших месяцев может полностью выйти из капитала РУСАЛа. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



По словам источника издания, ОНЭКСИМ планирует продать остающиеся у группы 6.7% акций компании в сентябре-октябре - в преддверии ноябрьской ребалансировки индекса MSCI. По его данным, пакет продадут в рынок, и существуют предварительные договоренности, что около 3% акций может выкупить один из банков.



Напомним, что на прошлой неделе М.Прохоров продал 7% акций РУСАЛа за $503.89 млн. Покупателем акций выступила Zonoville Investment, аффилированная с Sual Partners Виктора Вексельберга.



Ранее, в этом году, М.Прохоров уже продал на открытом рынке 3.3% акций РУСАЛа, выручив $240 млн.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Скорректированная чистая прибыль РУСАЛа в I квартале 2017 года по МСФО составила $263 млн по сравнению с $27 млн в I квартале 2016 года. Выручка РУСАЛа в I квартале выросла на 203% до $2.297 млрд по сравнению с $1.914 млрд за аналогичный период 2016 года.











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