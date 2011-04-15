Чистая КАМАЗа по РСБУ в I полугодии выросла в 15 раз до 419 млн руб.

Чистая КАМАЗа по РСБУ в I полугодии 2017 года выросла в 15 раз до 419 млн руб. с 27.5 млн руб. годом ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе КАМАЗа.



Выручка увеличилась на 26% до 57.59 млрд руб. с 42.3 млрд руб. годом ранее.



"Совокупный объём российского рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т по итогам шести месяцев 2017 года составил 24.2 тыс. Как и было запланировано бизнес-планом, КАМАЗ сохраняет лидирующие позиции в данном сегменте: доля продукции компании составила 49.5% (данные по регистрациям автотехники)", - говорится в сообщении.



На экспорт за шесть месяцев 2017 года было реализовано 983 единицы автомобилей и сборочных комплектов деталей КАМАЗ (СКД): 609 автомобилей и 374 СКД, в том числе в страны СНГ - 370 автомобилей и 369 СКД.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" по МСФО в 2016 году составила 656 млн руб. против убытка в 2.383 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 37.03% до 133.54 млрд руб. с 97.455 млрд руб., операционная прибыль составила 2.474 млрд руб. против убытка в 1.073 млрд руб. за 2015 год, прибыль до налогообложения - 1.288 млрд руб. против убытка в 2.591 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ в 2016 году составила 1.203 млрд руб. против убытка в 3.304 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 38.21% до 119.768 млрд руб. с 86.659 млрд руб., прибыль от продаж составила 1.664 млрд руб. против убытка в 4.183 млрд руб. за 2015 год.



Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в I квартале 2017 года составила 34.423 млн руб. против убытка в 2.222 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 53.66% до 26.385 млрд руб. с 17.171 млрд руб.





"AK&M" от 14.08.2017