ФГУП "Почта России" с 1 сентября переходит на единую систему онлайн франкирования для борьбы с "серой почтой". Об этом говорится в сообщении предприятия.



Так, в соответствии с приказом Минкомсвязи, с 1 февраля 2018 года все применяемые в стране франкировальные машины должны быть подключены к единому серверу "Почты России", что позволит дистанционно контролировать отправку письменной корреспонденции и, тем самым, более эффективно бороться с "серой почтой".



"Потери Почты России" от пересылки неучтенной и неоплаченной письменной корреспонденции, так называемой "серой почты", составляют несколько миллиардов рублей в год. Значительная часть этого объема приходится на поддельные франкировальные оттиски. С 1 сентября 2017 года "Почта России" полностью переходит на онлайн систему франкирования. "Это позволит исключить нанесение поддельных государственных знаков почтовой оплаты, а также организовать надлежащий контроль и учет со стороны предприятия за отфранкированной письменной корреспонденцией", - отмечает генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов, цитируемый в сообщении.



ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



Выручка ФГУП "Почта России" от операционной деятельности по итогам девяти месяцев 2016 года увеличилась на 8.2% и составила 119.7 млрд руб. против 110.6 млрд руб. годом ранее. За девять месяцев 2016 года "Почта России" показала прибыль 1.2 млрд руб., направив при этом порядка 5.2 млрд руб. за указанный период на повышение заработной платы сотрудникам основного производства. Для сравнения, за аналогичный период 2015 года прибыль предприятия составила 2.7 млрд руб.



Чистая прибыль ФГУП "Почта России" по итогам 2016 года составила 1.734 млрд руб., что на 10% (156 млн руб.) больше, чем в 2015 году - 1.578 млрд руб. Выручка от операционной деятельности увеличилась на 10.7% (15.9 млрд руб.) и составила 164.8 млрд руб. против 148.9 млрд руб. в 2015 году. Выручка от почтового бизнеса выросла на 9% до 76 млрд руб. с 69.9 млрд руб., выручка от посылочного бизнеса возросла на 36.1% до 40.6 млрд руб. с 29.8 млрд руб.



Прибыль ФГУП "Почта России" по МСФО за 2016 год сократилась на 38% до 1.142 млрд руб. с 1.845 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 5% до 158.012 млрд руб. со 149.835 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 1.4 раза до 5.304 млрд руб. с 3.889 млрд руб. Прибыль до налога на прибыль составила 1.616 млрд руб. против 3.665 млрд руб. (снижение в 2.3 раза).



"AK&M" от 14.08.2017