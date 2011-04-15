ФАС одобрила ходатайство компании "Совлинк" о приобретении 100% акций ТГК-2

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство компании "Совлинк" о приобретении 100% акций ТГК-2. Об этом сообщается в материалах ФАС.



Основной вид деятельности ООО "Совлинк" (Москва) - брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами.



Компания "Совлинк" в ноябре 2016 года получила от нескольких владельцев в доверительное управление 21.77% обыкновенных акций ТГК-2. В марте 2017 года Совлинк увеличил эту долю до 52.8%, которыми и управляет в настоящий момент.



"Совлинк осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям ТГК-2, принадлежащим компаниям Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited и ООО "Корес Инвест" на праве собственности", - сообщала ТГК-2.



ПАО "Территориальная генерирующая компания N 2" (ТГК-2, ИНН 7606053324) было создано решением совета директоров РАО "ЕЭС России" 25 февраля 2005 года. Компания является крупнейшей теплоэнергетической компанией Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. ТГК-2 осуществляет свою деятельность в 5-ти регионах РФ и в городе Скопье (Республика Македония). В Ярославле и Архангельске за ТГК-2 закреплён статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО).



Административно ТГК-2 состоит из трёх главных управлений: по Архангельской области, Новгородской области и Верхневолжскому региону. Главное управление компании по Верхневолжскому региону создано в 2014 году на базе главных управлений по Ярославской, Костромской и Вологодской областям. Под управлением компании находятся 12 ТЭЦ, 5 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-2 составляет 2560.6 МВт, тепловая - 8832.2 Гкал.



Уставный капитал компании составляет 14.749 млрд руб. На эту сумму эмитировано 1458401856250 обыкновенных и 16500533681 привилегированная акция номиналом 0.01 руб.



Чистый убыток ПАО "ТГК-2" за 2016 год по МСФО уменьшился в 7.32 раза до 443.063 млн руб. с 3.245 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 8.54% до 33.893 млрд руб. с 31.226 млрд руб., операционная прибыль - на 52.07% до 2.369 млрд руб. с 1.558 млрд руб., убыток до налогообложения сократился в 4.53 раза до 738.205 млн руб. с 3.343 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ТГК-2 за первое полугодие 2017 года по РСБУ увеличилась в 4.08 раза до 3.259 млрд руб. с 799.407 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 10.49% до 19.84 млрд руб. с 17.956 млрд руб., прибыль от продаж - на 63.77% до 3.796 млрд руб. с 2.318 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"