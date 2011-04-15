Завод "Керамик", входящий в группу ММК, возобновил работу

Завод "Керамик" (структурное подразделение ООО "Строительный комплекс", входящего в группу ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") возобновил выпуск продукции в связи с оживлением строительного рынка. Об этом говорится в сообщении ММК.



С ноября 2016 года по август 2017 года завод был приостановлен ввиду существенного снижения спроса на его продукцию (кирпич керамический пустотелый рядовой), используемую для строительства жилых домов. Еще до остановки на заводе освоили производство полнотелого кирпича, используемого не только в строительстве жилья, но и в промышленном строительстве. Вынужденная пауза в работе предприятия позволила модернизировать печи интенсивной тепловой обработки (ИТО). Планируется, что модернизация печей общей стоимостью 15 млн руб. будет полностью завершена в 2017 году.



ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.



Чистая прибыль ММК по МСФО в первом полугодии 2017 года составила $538 млн, что на 10.7% больше уровня аналогичного периода 2016 года. Показатель EBITDA (скорректированный на результат от продажи пакета акций FMG в 2016 году) за отчетный период вырос на 29.2% до $907 млн, выручка увеличилась на 37.8% до $3.586 млрд.





"AK&M" от 14.08.2017