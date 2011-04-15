Производство сельхозтехники в январе-июне увеличилось на 35%

Во II квартале 2017 года положение дел в российском машиностроении существенно улучшилось. Суммарный прирост производства в пяти отраслях в июне 2017 года в годовом сравнении составил 14.4% - это лучший результат среди всех отраслей обрабатывающего комплекса. Основной вклад в общую динамику внесло автомобилестроение. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом машиностроению.



В июле текущего года информационное агентство Reuters сообщило о поставке в Крым в обход санкций двух газовых турбин производства Siemens. Представители Siemens заявили, что оборудование было поставлено без их ведома.



Компания инициировала прекращение лицензионного соглашения с российскими компаниями в области поставок оборудования для электростанций с комбинированным циклом. Кроме того, Siemens прекратит поставки оборудования для производства электроэнергии по существующим контрактам государственных заказчиков в России. Компания сделала предложение об обратном выкупе поставленного в Крым оборудования и аннулировании контракта. Также Siemens подал иск в Арбитражный суд Москвы. Суд оставил иск без движения до 21 августа.



Импортируемые газовые турбины, аналогов которых нет в России, можно заменить российскими, утверждают участники рынка. "Силовые машины" в свое время самостоятельно спроектировали и изготовили по собственным технологиям газовую турбину ГТЭ-65, заявил генеральный директор компании Юрий Петреня. Компания готова вернуться к этому проекту при условии поддержки, в том числе со стороны государства, сказал он.



Среди главных тем выпуска - информация об объеме производства сельхозтехники, которое в январе-июне 2017 года увеличилось на 35% до 59.8 млрд руб. (по данным Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования "Росспецмаш"). Такой результат во многом был достигнут за счет господдержки. Если в текущем году программа не будет продолжена, рост производства в подотрасли составит 10-12% вместо ранее прогнозировавшихся 35-40%, подсчитали в "Росспецмаше".



Спрос на дорожно-строительную и спецтехнику стремительно растет. Продажи ДСТ и спецтехники в первом полугодии 2017 года выросли на 44.9% до 3800 единиц, сообщила Ассоциация европейского бизнеса. Поддержку спросу оказывает госпрограмма по предоставлению скидок на лизинг строительно-дорожной, коммунальной техники и прицепов, действующая с мая 2017 года., сообщается в бюллетене.



Чтобы создать преференции собственным компании, Россия намерена с 2019 года приступить к отмене льгот иностранным авиапроизводителям, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в августе. Размер затрат на лизинг и покупку иностранных самолетов он оценил в 470 млрд руб. в год.



Минпромторг разработал проект постановления, которое запретит госкомпаниям России закупать вертолеты иностранного производства. Ожидается, что запрет на госзакупки зарубежной техники стимулирует продажи российских вертолетов на внутреннем рынке.



Активность по слияниям и поглощениям в машиностроении в первом полугодии 2017 года резко снизилась, свидетельствуют данные бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. За этот период отмечено всего три сделки на $52.7 млн - в 10.5 раз меньше, чем за первое полугодие прошлого года ($553.7 млн).



Определенный потенциал для сделок есть, прежде всего, в производстве оборудования для связи и радиоэлектронике. Другая интересная для инвесторов подотрасль - сельхозмашиностроение.



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1235.



"AK&M" от 14.08.2017