Чистая прибыль МОЭК за первое полугодие по МСФО выросла на 35.93% до 7.79 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК) за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 35.93% до 7.79 млрд руб. с 5.731 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в отчёте МОЭК.



Выручка увеличилась на 13.46% до 79.991 млдр руб. с 70.504 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 5.76% до 8.111 млрд руб. с 7.669 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 15.19% до 8.212 млрд руб. с 7.129 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.33% до 14.729 млрд руб. с 14.118 млрд руб.



Увеличение выручки компании произошло, в основном, в связи с ростом объёма реализации тепловой энергии в результате осуществления МОЭК полномочий единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в Москве, а также с более продолжительным отопительным периодом.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 90.048%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Чистая прибыль МОЭК за 2016 год по МСФО снизилась на 7.23% до 4.977 млрд руб. с 5.365 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 24.62% до 135.503 млрд руб. со 108.733 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 25.45% до 7.597 млрд руб. с 6.056 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.47% до 7.403 млрд руб. с 6.641 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 14.88% до 20.679 млрд руб. с 18 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МОЭК за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 84.53% до 6.128 млрд руб. с 3.321 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 10.68% до 74.983 млрд руб. с 67.746 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.33 раза до 7.173 млрд руб. с 3.077 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.87% до 6.198 млрд руб. с 4.463 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 7.76% до 13.186 млрд руб. с 12.236 млрд руб.



"AK&M" от 14.08.2017