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14/08/2017
15:32

Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в I полугодии выросла на 17% до $475 млн

Скорректированная чистая прибыль "Полюса" по МСФО в I полугодии 2017 года выросла на 17% до $475 млн с $405 млн годом ранее. об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка составила $1.234 млрд по сравнению с $1.082 млрд в первом полугодии 2016 года вследствие увеличения объема реализации (с учетом флотоконцентрата).

Скорректированный показатель EBITDA в годовом сопоставлении вырос на 10% и составил $762 млн. Это позволило Компании продолжить снижение долговой нагрузки: отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA снизилось до 1.9х против пикового значения в 2.5х в июне

2016 года.
Чистый операционный денежный поток составил $550 млн на фоне высокой EBITDA.

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.

"Полюс" обладает четвёртыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 64.3 млн унций). По итогам 2016 года объём реализации золота по сравнению с прошлым годом увеличился на 22% до 487 тыс. унций. При этом "Полюс" объявил о среднесрочной цели достигнуть к 2020 году объём производства не менее 2.7 млн унций в год.

Чистая прибыль ПАО "Полюса" за I квартал 2017 года по МСФО составила $499 млн, что на 70% больше, чем годом ранее. Выручка составила $609 млн против $511 млн в I квартале 2016 года, общие денежные затраты на производство увеличились на 6% до $380 на унцию. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 16% до $383 млн.


"AK&M" от 14.08.2017
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