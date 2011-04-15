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14/08/2017
16:14

В РФ намолочено 28.6 млн т зерна - на 15.9% меньше, чем годом ранее

В РФ намолочено 28.6 млн т зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 15.9% меньше, чем к началу августа 2016 года. В том числе пшеницы намолочено 24.4 млн т (минус 12.4%). Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

Средний сбор зерна с гектара в целом по России выше уровня предыдущего года. В Краснодарском крае с гектара намолочено по 62 центнера (58.5 центнера в предыдущем году), Ставропольском крае - 44.2 центнера (44.2 центнера), в Ростовской области - 43.8 центнера (36.7), Белгородской - 51.8 центнера (43.7), Воронежской - 44.4 центнера (38), Курской - 55.4 центнера (44.6), Саратовской области - 33.2 центнера (27.4).

К началу августа 2017 года уборка зерновых и зернобобовых культур осуществлялась сельхозорганизациями Центрального, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов. Приступили к уборке урожая в регионах Приволжского, Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Зерновые и зернобобовые скошены на площади 6.4 млн гектаров (на 27.5% меньше, чем к этому времени год назад), что составляет 21.7% посевов зерновых и зернобобовых культур.


"AK&M" от 14.08.2017
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