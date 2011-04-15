Facebook приобрел немецкого разработчика средств редактирования видеозаписей Fayteq

Компания Facebook приобрела молодую немецкую компанию Fayteq, разрабатывающую программные средства для манипуляций с видеозаписями, построенные на принципах машинного зрения. Об этом сообщает специализированное издание iXBT.com со ссылкой на немецкое издание Deutsche Startups.



Во сколько обошлась покупка компании Fayteq, неизвестно.

Компания Fayteq уже сообщила на своем сайте, что ее программные продукты больше недоступны для приобретения.



Подробности сделки не раскрываются, однако сама компания Facebook уже подтвердила ее факт после того, о ней сообщило немецкое издание Deutsche Startups.





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