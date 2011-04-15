Ростех разработал средство, искусственно вызывающее дождь

Госкорпорация Ростех создала изделие, которое может эффективно применяться для управления гидрометеорологическими процессами. Об этом говорится в сообщении компании.



В частности, разработка способна вызывать дождевые осадки и может найти самое широкое применение в сельском хозяйстве и при борьбе с лесными пожарами и засухой. До конца года планируется наладить серийный выпуск устройства.



Изделие представляет собой пиропатрон, содержащий химическое вещество с йодистым серебром в составе. После того как воздушное судно выпускает пиропатрон поверх облака, в течение около получаса в воздушной среде скапливается влага, которая потом выпадает в виде дождевых осадков.



Средство, искусственно вызывающее дождь, было испытано в местах возникновения крупных лесных пожаров в июле этого года. В большинстве случаев применение химических веществ разработки ФНПЦ НИИ прикладной химии госкорпорации приводило к мощным ливням.



"В одном облаке может содержаться несколько десятков килотонн воды, однако далеко не всегда выпадение осадков происходит в том месте, где это необходимо. Сегодня мы научились управлять этим процессом", - рассказал директор по маркетингу ФНПЦ НИИ прикладной химии Артем Муранов, цитируемый в сообщении.



Специалист также отметил, что пожаротушение - одна из сфер, где может быть применена разработка. Предприятие планирует сотрудничать в области пожаротушения с Авиалесоохраной и Росгидрометом. Принудительное появление осадков может также применяться аграрными компаниями для орошения засушливых сельхозугодий.



Сейчас предприятия корпорации занимаются производством нескольких видов устройств, способных оказывать воздействие на управление погодой: противоградовые ракеты типа "Алазань", осадковызывающие патроны типа "ПВ-26", противолавинный комплекс "Нурис".



Согласно стратегии развития кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех", выпуск гражданской продукции в выручке кластера к 2025 году должен быть доведен до 32%. Одним из направлений достижения этих показателей является разработка гидрометеорологической продукции.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.



"AK&M" от 14.08.2017