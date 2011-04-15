Рынок M&A побил несколько рекордов подряд

По данным статистики бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M, июнь 2017 года полностью компенсировал предыдущее замедление темпов роста российского рынка M&A. В этом месяце отмечено 46 транзакций, вдвое больше, чем в июне прошлого года (23 сделки). А их суммарная стоимость возросла в 2.1 раза до $11,12 млрд против $5.19 млрд в том же месяце прошлого года.



Такой высокий результат достигнут прежде всего потому, что в июне текущего года на рынке произошло сразу несколько мегасделок. Прежде всего, инвестфонд Pamplona Capital Management, управляющий в том числе деньгами акционеров российской Альфа-групп, купил американского поставщика услуг для фармацевтических, медицинских и биотехнологических компаний Parexel за $5 млрд, включая долг. Это крупнейшая сделка первого полугодия 2017 года и крупнейшая сделка в сфере услуг за всю историю российского рынка M&A.



Кроме того, инвестхолдинг LetterOne, также созданный акционерами Альфа-групп, через свое подразделение L1 Retail приобрел британскую розничную сеть здорового питания и товаров для здоровья Holland & Barrett за 1,77 млрд фунтов стерлингов ($2.3 млрд). Это не только вторая по масштабу сделка текущего года, но и крупнейшая сделка в торговле как минимум с 2009 года.



Благодаря в том числе этим двум транзакциям суммарная стоимость сделок в первом полугодии 2017 года на 45% превзошла итог того же периода прошлого года, достигнув $21.06 млрд против $14.55 млрд годом ранее. В рублевом выражении суммарная стоимость сделок тоже увеличилась, хотя и не так сильно - на 26% до 1.23 трлн руб. с 976 млрд руб. в первом полугодии 2016 года.



Однако рынок растет не только за счет мегасделок. Увеличивается и стоимость российских компаний в целом. Поэтому средняя цена сделки в первом полугодии текущего года была на 21% выше, чем в прошлом году, - $50.4 млн против $41.6 млн соответственно. Число сделок в годовом сравнении выросло также на 21% до 247 транзакций по сравнению с 204 в январе-июне прошлого года.



В данный момент рынок M&A быстро восстанавливается после спада трех предыдущих лет, что стимулируется улучшением ситуации в промышленности, сравнительной дешевизной активов и реализацией отложенного спроса на сделки. Но ситуация все еще очень неустойчивая. Если макроэкономическая ситуация и курс рубля останутся стабильными в ближайшие месяцы, по итогам 2017 года аналитики Информационного агентства AK&M ожидают прироста объема рынка на 10-15% по отношению к предыдущему году (до $45-47 млрд).



Рейтинг отраслей по суммарной стоимости сделок в первом полугодии 2017 года сложился нетипично. На первое место впервые за семь лет вышла сфера услуг, где отмечено 26 сделок на $5.85 млрд (27.8% объема рынка). Прежде всего, такой результат обеспечен за счет уже упоминавшейся покупки Parexel. Но даже за вычетом этой сделки суммарная стоимость сделок в сфере услуг выросла в первом полугодии 2017 года в 7.7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество транзакций - в 2.4 раза.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"