Первое место на российском рынке M&A в I полугодии заняла сфера услуг

Первое место на российском рынке M&A в I полугодии 2017 года впервые за семь лет заняла сфера услуг, где отмечено 26 сделок на $5.85 млрд (27.8% объема рынка). Об этом свидетельствует статистика бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Прежде всего, такой результат обеспечен за счет уже упоминавшейся покупки Parexel. Но даже за вычетом этой сделки суммарная стоимость сделок в сфере услуг выросла в первом полугодии 2017 года в 7.7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество транзакций - в 2.4 раза.



Львиная доля сделок в сфере услуг в текущем году приходится на общественное питание - прежде всего, фастфуд и сервисы по доставке готовой еды или наборов продуктов на дом. Другой очень привлекательный сегмент для инвестиций в отрасли - частная медицина.



В топливно-энергетическом комплексе после провального 2016 года M&A-активность быстро восстанавливается. Это позволило отрасли занять второе место в рейтинге с 11 сделками на $3.96 млрд (18.8% объема рынка).



Крупнейшей транзакцией cтала сделка Роснефти по реструктуризации нефтеперерабатывающих активов в Германии стоимостью более $1.5 млрд. Роснефть остается крупнейшим покупателем и в нефтедобыче: в апреле она завершила сделку по покупке нефтяной компании "Конданефть" за $702 млн.



Торговля продемонстрировала взрывной рост M&A-активности и вышла на третье место в рейтинге с 30 сделками на $3.48 млрд. (16.5% объема рынка). Количество сделок в отрасли увеличилось на 20% в годовом сравнении, их суммарная стоимость взлетела на 58% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но основной негативный фактор, который не дает в полной мере реализоваться потенциалу M&A в торговле, - сохраняющееся падение реальных располагаемых доходов населения и стагнация потребительского спроса.



При этом M&A-активность в строительстве и девелопменте, достигшая пика в 2015 - первой половине 2016 года, с тех пор стала замедляться. По итогам первого полугодия 2017 года эта отрасль, ранее лидировавшая в рейтинге, опустилась на четвертое место. Хотя число сделок продолжает расти (за первое полугодие 2017 года оно увеличилось на 40.5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 52 транзакций), их суммарная стоимость упала в 5.3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года до $1.5 млрд (7.1% объема рынка).



Наибольшую долю в сделках M&A в отрасли сейчас занимает не покупка коммерческой недвижимости и строительных компаний, а приобретение площадок под застройку или редевелопмент. Инвесторы предпочитают покупать их по низкой цене, чтобы спустя несколько лет перепродать участки или построенную на них недвижимость при более благоприятной ценовой конъюнктуре.



На пятое место в рейтинге отраслей по итогам первого полугодия 2017 года вышел транспорт, где отмечено 7 сделок на $1.49 млрд (7.1% объема рынка). Крупнейшей из них стала консолидация активов аэропорта Шереметьево оценочной стоимостью $650 млн. Аэропорты остаются одним из самых активных сегментов на рынке M&A в отрасли. Другой сегмент, где идет быстрая консолидация, - автомобильные перевозки всех видов. К объединению участников рынка подталкивает "уберизация" всех сфер применения автотранспорта, от грузоперевозок и курьерской доставки до служб такси.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"