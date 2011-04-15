Следственный комитет возбудил 13 дел в отношении экс-главы Татфондбанка

Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил 13 дел в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Об этом говорится в сообщении ведомства.



"В ходе расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Роберта Мусина, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ. Они связанных с хищением денежных средств ПАО "Татфондбанк", посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд руб.", - говорится в сообщении.



В частности, в декабре 2016 года, Р.Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии, приняли решение о незаконном выводе залогового имущества ООО "Весна". В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения.



В настоящее время в одно производство объединены 22 уголовных дела. Ущерб от действий Р.Мусина составляет более 50 млрд руб.



Судом по ходатайству следователя в отношении Р.Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Р.Мусину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).



В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, наложен арест на имущество. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





"AK&M" от 14.08.2017