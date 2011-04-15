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14/08/2017
18:23

Трансграничная M&A-активность российских компаний в первом полугодии существенно выросла

Трансграничная M&A-активность российских компаний (in-out) в первом полугодии 2017 года существенно выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество сделок увеличилось до 17 с 13 в январе-июне 2016 года, их суммарная стоимость возросла в рекордные 14 раз - до $9.2 млрд с $656 млн за первое полугодие прошлого года). Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.

Подобные результаты обусловлены деятельностью лишь нескольких крупных игроков. Это, прежде всего, уже упоминавшиеся Pamplona Capital Management и LetterOne. Среди других активных покупателей следует отметить также группу "Ренова" и Роснефть.

На долю этих основных покупателей (включая сделки, совершенные через дочерние компании) в первом полугодии 2017 года пришелся 41% числа трансграничных сделок с участием российского капитала, но целых 99% их суммарной стоимости. Таким образом, российский рынок демонстрирует высочайшую зависимость от небольшого перечня крупнейших игроков. Сделки же компаний средней и малой капитализации за рубежом остаются эпизодическими, поскольку текущий курс рубля к основным валютам делает зарубежные активы слишком дорогими для российских покупателей.

Ознакомиться с условиями подписки на бюллетень можно на странице в интернете http://mergers.akm.ru/pages/subscribe


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