Дайджест газеты "Ведомости" от 15 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 15 августа 2017 года.





КРИЗИС БОЛЬШЕ НЕ БЕСПОКОИТ



Все больше россиян считают, что ситуация в экономике улучшилась, и перестают экономить. Эксперты предупреждают, что оснований для оптимизма пока нет



Доля россиян, считающих, что ситуация в экономике страны за последний год улучшилась, в июне составила около 11% - существенно больше, чем годом ранее, показал мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС (ИНСАП).



Оптимисты среди населения всегда были, но их доля, как правило, составляла 4-6%, их восприятие было связано с личными причинами, говорит один из соавторов мониторинга, старший научный сотрудник ИНСАПа Дмитрий Логинов. Доля тех, кто считает, что экономическое положение заметно ухудшилось, напротив, сократилась сразу вдвое - с 31,2 до 14,8%.





ИНОСТРАНЦЫ ПОДНИМУТ РОССИЙСКИЙ ТУРИЗМ



В ближайшие годы туризм в России должен развиваться за счет турпотока из-за рубежа, объяснил Ростуризм



Ростуризм опубликовал проект концепции федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 гг.)". Агентство ждет, что туристический поток в России вырастет на 28% к уровню 2016 г. - до 93,06 млн человек. Главным образом чиновники рассчитывают на рост числа иностранных туристов - на 71%, на них придется 45% турпотока, сказано в проекте.



Сейчас на туристов из дальнего и ближнего зарубежья приходится около трети российского турпотока. За прошлый год въездной турпоток из стран дальнего и ближнего зарубежья упал на 9%, отмечается в документе. "Однако можно с уверенностью говорить о росте въездного потока с целью туризма по таким направляющим рынкам, как Китай, Израиль, Индия, Монголия, Иран, Вьетнам, Сингапур, Республика Корея и т. д., это рынки-лидеры с приростом более 10%".





ЕДИНЫЙ УЧЕБНИК КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ



ЦБ хочет обязать бюро кредитных историй обмениваться данными о заемщиках. Банки узнают финансовое состояние клиентов - возможно, это избавит россиян от неподъемных долгов



Банки будут знать практически все о своих розничных клиентах, следует из подготовленных ЦБ поправок в закон о бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас банк обращается за кредитной историей клиента в БКИ, с которым сотрудничает, но информация о займах, хранящаяся в других бюро, ему недоступна. Поправки ЦБ обяжут бюро предоставлять друг другу эти данные - и БКИ, куда обратится банк, сможет предоставить ему исчерпывающие данные о заемщиках.



Это может стать первым шагом, оберегающим людей от неподъемных долгов. Из-за жизненных обстоятельств, неспособности рассчитать свои силы или непонимания люди порой попадают в кабалу: у многих по 4-5 и более кредитов, обслуживать которые они не могут. ЦБ хочет зайти с другого конца и обязать банки разделить ответственность за эту проблему.





ПОРТ КУПИЛ СЕБЯ В РАССРОЧКУ



Порт Ванино до сих пор не рассчитался за купленные его "дочкой" год назад 24,99% собственных акций



Порт Ванино поручился за свою 100%-ную "дочку" "Порт Ванино-финанс" перед продавцом 24,99% обыкновенных акций стивидора - ЗАО "Титан". Как следует из сообщения порта, сумма сделки - почти 4,8 млрд руб.Еще год назад "Порт Ванино-финанс" купил у "Титана" почти 25% акций порта. Но сделка тогда оплачена не была.



"Титан", 51% акций которого на тот момент через "РЖД логистику" контролировала РЖД, а 49% - близкий к нему НПФ "Благосостояние", передал бумаги порта в кредит, но оставил их у себя в залоге. Покупатель вдобавок заложил 2,4% из имевшихся у него ранее акций порта. Согласно отчетности РЖД, рассчитаться за бумаги "Порт Ванино-финанс" должен был до 23 июня 2017 г.





"МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ ПРОДВИГАТЬ ГМО В РОССИИ"



Главный исполнительный директор Эрик Фирвальд уверяет, что Syngenta поможет аграрной отрасли России даже без генномодифицированной продукции и радуется планам нового акционера из Китая



Швейцарский производитель семян и средств защиты растений Syngenta получила нового владельца. Китайская государственная химическая корпорация ChemChina купила компанию за $43 млрд. О переговорах стало известно в феврале прошлого года, причем китайская сторона сразу была готова заплатить за акции Syngenta на 20% дороже котировок.



Главный исполнительный директор Syngenta Эрик Фирвальд заступил на пост в июне, когда вопрос о покупке был уже решен, после этого сделка была завершена в течение двух месяцев. Он очень доволен инвестором и его планами развития бизнеса. Самое главное для Фирвальда, что ChemChina, во-первых, мыслит вдолгую, на десятки лет вперед; во-вторых, понимает, как важны научные исследования и разработки и готова вкладывать миллионы долларов, не ожидая немедленной отдачи. Сделка станет для Китая крупнейшим в истории иностранным поглощением.





КАК РОБОТЫ ПРОДАЮТ МОТОЦИКЛЫ HARLEY-DAVIDSON



С наступлением зимы продажи нью-йоркского дилерского центра Harley-Davidson, которым руководит Асаф Якоби, сократились всего до одного-двух мотоциклов в неделю. Прогуливаясь по Риверсайд-парку и раздумывая над тем, как изменить ситуацию, Якоби случайно встретил Ора Шани, генерального директора фирмы Adgorithms, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта. Шани предложил Якоби попробовать Albert - маркетинговую платформу Adgorithms, которая работает с Facebook и Google, анализирует данные, а затем автоматически настраивает маркетинговые кампании. Якоби подумал и решил протестировать Albert.



На следующих выходных Якоби продал 15 мотоциклов - почти в 2 раза больше, чем за самый успешный для него аналогичный период летом (восемь мотоциклов).





США РАЗЫГРАЛИ СЛАБЫЙ ДОЛЛАР



Слабый доллар может помочь экономике США. Снижение его курса в этом году выгодно американским экспортерам, корпорациям и ФРС



Толчком для медленно растущей американской экономики может стать ослабление доллара. Оно началось в январе после того, как курс доллара достиг 15-летнего максимума. Отчасти ослабление американской валюты связано с улучшением экономической ситуации в других странах, в частности в Европе.



У низкого валютного курса есть свои недостатки - покупательная способность доллара в мире снижается, из-за чего импортные товары и поездки за границу для американцев становятся дороже. Кроме того, быстрое снижение курса угрожает дестабилизировать финансовые рынки и негативно отразиться на инвестициях в США. Но в краткосрочной перспективе выгода может перевесить эти риски. Так, экспорт из США в июне вырос на 7% в годовом выражении, а производство - на 1,4%. В предыдущие годы эти показатели снижались на фоне укрепления доллара.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 14.08.2017