Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 августа 2017 года





РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ С ГОСУЧАСТИЕМ ХОТЯТ ПРИРАВНЯТЬ К ГОСЧИНОВНИКАМ



ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ



Администрация ульяновского губернатора Сергея Морозова подготовила поправки к федеральному антикоррупционному законодательству. Они позволяют регионам формировать списки руководящих должностей предприятий с госучастием и бюджетных учреждений, на которые должны распространяться требования по конфликту интересов и декларированию доходов. В Госдуме "Ъ" заявили, что поправки могут быть поддержаны. Эксперты считают законопроект "давно назревшим".





СОВЕТНИК ПО СВОБОДНЫМ ВЫБОРАМ

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА МОЖЕТ ДОВЕРИТЬ ФОНД ПРИ ЦИКЕ СВОЕМУ ЧЕЛОВЕКУ



Учрежденный с участием Центризбиркома (ЦИК) Российский фонд свободных выборов (РФСВ) возглавит человек, лояльный к главе ЦИКа Элле Памфиловой. По словам источников "Ъ", в преддверии президентской кампании организацией работы фонда займется ее советник Максим Лесков. Эксперты считают, что организация сосредоточится на "реформе избирательной системы".





ИЗ РОССИИ С МОДЕЛЬЮ

БЛАГОТВОРНОСТЬ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВ В США ОБОСНОВАЛИ РАБОТАМИ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА





Реформа корпоративных налогов в США, предлагаемая президентом Дональдом Трампом и республиканцами, при реализации долгосрочно увеличит кредитные ставки во всем мире, обеспечит рост ВВП США до 7% в первые годы после реформы и 9% к 2035 году, позволит снизить уровень подоходных налогов в США и, видимо, приведет к снижению налогового бремени в крупнейших мировых экономиках. Таковы главные выводы американских экономистов Сет Бенцель, Лоуренса Котликофф и Гильермо Родригеса, использовавших модель мировой экономики Института Гайдара для расчетов долгосрочных последствий "налоговой реформы Трампа". На экономиках остальных стран, в том числе России, реформа отразится ограниченно - они лишь потеряют возможности, которые сейчас упускает экономика США.





ВРЕД ТЕРПИТ

ЗА ПОМОЩЬ МУСОРНЫМ ОПЕРАТОРАМ МОГУТ ЗАПЛАТИТЬ ГРАЖДАНЕ



В правительстве планируют дать отсрочку по внесению платы за захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) - операторы по обращению с ТКО не учли ее в тарифах для потребителей и не в состоянии выплачивать эту сумму сами из прибыли. Поправки, подготовленные Минприроды, предполагают, что внести плату за негативное воздействие сразу за несколько лет можно будет до 2020 года и она ляжет на плечи потребителей. Однако в ведомстве и ФАС надеются избежать роста тарифов. Эксперты также указывают, что отсрочка идет против логики закона об отходах: отсутствие платы за захоронение затормозит ликвидацию мусорных полигонов, на которую ее планировалось направить.









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"AK&M" от 15.08.2017