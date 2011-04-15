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15/08/2017
09:46

Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 августа 2017 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 августа 2017 года


РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ С ГОСУЧАСТИЕМ ХОТЯТ ПРИРАВНЯТЬ К ГОСЧИНОВНИКАМ

ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ

Администрация ульяновского губернатора Сергея Морозова подготовила поправки к федеральному антикоррупционному законодательству. Они позволяют регионам формировать списки руководящих должностей предприятий с госучастием и бюджетных учреждений, на которые должны распространяться требования по конфликту интересов и декларированию доходов. В Госдуме "Ъ" заявили, что поправки могут быть поддержаны. Эксперты считают законопроект "давно назревшим".


СОВЕТНИК ПО СВОБОДНЫМ ВЫБОРАМ
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА МОЖЕТ ДОВЕРИТЬ ФОНД ПРИ ЦИКЕ СВОЕМУ ЧЕЛОВЕКУ

Учрежденный с участием Центризбиркома (ЦИК) Российский фонд свободных выборов (РФСВ) возглавит человек, лояльный к главе ЦИКа Элле Памфиловой. По словам источников "Ъ", в преддверии президентской кампании организацией работы фонда займется ее советник Максим Лесков. Эксперты считают, что организация сосредоточится на "реформе избирательной системы".


ИЗ РОССИИ С МОДЕЛЬЮ
БЛАГОТВОРНОСТЬ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВ В США ОБОСНОВАЛИ РАБОТАМИ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА


Реформа корпоративных налогов в США, предлагаемая президентом Дональдом Трампом и республиканцами, при реализации долгосрочно увеличит кредитные ставки во всем мире, обеспечит рост ВВП США до 7% в первые годы после реформы и 9% к 2035 году, позволит снизить уровень подоходных налогов в США и, видимо, приведет к снижению налогового бремени в крупнейших мировых экономиках. Таковы главные выводы американских экономистов Сет Бенцель, Лоуренса Котликофф и Гильермо Родригеса, использовавших модель мировой экономики Института Гайдара для расчетов долгосрочных последствий "налоговой реформы Трампа". На экономиках остальных стран, в том числе России, реформа отразится ограниченно - они лишь потеряют возможности, которые сейчас упускает экономика США.


ВРЕД ТЕРПИТ
ЗА ПОМОЩЬ МУСОРНЫМ ОПЕРАТОРАМ МОГУТ ЗАПЛАТИТЬ ГРАЖДАНЕ

В правительстве планируют дать отсрочку по внесению платы за захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) - операторы по обращению с ТКО не учли ее в тарифах для потребителей и не в состоянии выплачивать эту сумму сами из прибыли. Поправки, подготовленные Минприроды, предполагают, что внести плату за негативное воздействие сразу за несколько лет можно будет до 2020 года и она ляжет на плечи потребителей. Однако в ведомстве и ФАС надеются избежать роста тарифов. Эксперты также указывают, что отсрочка идет против логики закона об отходах: отсутствие платы за захоронение затормозит ликвидацию мусорных полигонов, на которую ее планировалось направить.




Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 15.08.2017
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