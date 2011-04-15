Суд назначил рассмотрение иска ЦБ РФ о банкротстве банка "Югра" на 27 октября

Арбитражный суд Москвы назначил заседание по иску ЦБ РФ о признании банка "Югра" банкротом на 27 октября 2017 года. Об этом сообщается в материалах суда.



ЦБ подал соответствующий иск в суд 7 августа.

Банк России отозвал лицензию у банка "Югра" 28 июля 2017 года. Как сообщал ЦБ, бизнес-модель банка "Югра" основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации за счёт привлечённых денежных средств физических лиц посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объёму полученных кредитов. Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объёмах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка.





"AK&M" от 15.08.2017