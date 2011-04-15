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15/08/2017
10:43

К.Илюмжинов стал владельцем НПФ "Муниципальный"

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) и бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов стал владельцем негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Муниципальный". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на человека, близкого к одной из сторон сделки, и двоих топ-менеджеров пенсионных фондов.

По словам источников издания, сделка была закрыта в июле. Сумма покупки не раскрывается.

На сайте "Муниципального" К.Илюмжинов уже указан как председатель совета директоров фонда. Сейчас НПФ работает как некоммерческая организация (НКО), акционирование фонда состоится в 2019 году.

Как отмечают собеседники "Ведомостей", К.Илюмжинов рассматривает вариант покупки еще нескольких фондов. Среди них НПФ "Титан" и НПФ "Авиаполис".


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